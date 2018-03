La sanción por desobediencia de un mosso a un superior que los titulares han convertido en un debate sobre la lengua

La crisis catalana ha vuelto a reavivar el debate sobre la lengua en Catalunya. Todo por una sanción a un agente de los Mossos d'Esquadra que, según fuentes del cuerpo, habría modificado los formularios tipo de las denuncias para ponerlos en castellano. Según ha publicado El Mundo, el mosso se ha quedado "sin sueldo" por "redactar denuncias en español en pleno artículo 155". Pero, como señala el propio texto del periódico, se trata de una propuesta de sanción, que aún no se ha aplicado. Y no por preferir un idioma u otro: la razón es la desobediencia y cuestionar la opinión de un superior que le dio la orden de no modificar los formularios.

Los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2016. Y según ha podido saber eldiario.es, el motivo del conflicto parte de una denuncia redactada por el implicado. En los atestados de los Mossos existe una parte a rellenar manualmente y otra preformateada. En la primera, los agentes reflejan el contenido en un idioma u otro, mientras que la otra aparece por defecto en catalán. Lo que habría hecho el mosso expedientado fue modificar la parte preformateada al castellano, algo que su superior le instó a no hacer. Él desobedeció, cuestionó la orden y llamó a tres compañeros para que fueran testigos, según el propio cuerpo policial.

Esto motivó que el departamento de Asuntos Internos propusiese sancionarle con 16 días de suspensión de empleo y sueldo. Una medida que aún no se ha aplicado y que está sujeta a las alegaciones del afectado.

Desde los Mossos han señalado a este medio que las denuncias se redactan en la lengua vehicular, que es el catalán, pero que no existe instrucción o impedimento para hacerlo en castellano si el denunciante lo pide. "Lo normal es que si una persona habla castellano, se haga en castellano. También se hacen en inglés en zonas turísticas, si hay agentes con competencia o traductores", explican fuentes de la policía catalana.

Según El Mundo, el agente calificó de "arbitraria" la orden de su jefe. El periódico también señala que Asuntos Internos considera que el tono que empleó era "desafiante" con su superior. Sus abogados del Sindicato de Policías de Catalunya (SPC) aseguran que la orden que recibió era "ilegal e ilegítima".