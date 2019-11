Iñigo Sáenz de Ugarte presenta su libro 'El Juicio' en Madrid el martes 3 de diciembre

El subdirector de eldiario.es Iñigo Sáenz de Ugarte (Vitoria, 1963) presentará su libro 'El Juicio' (Roca Editorial), una recopilación de sus crónicas de las sesiones del juicio del procés, el próximo 3 de diciembre en Madrid junto al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Miguel Pasquau Liaño, tras haberlo hecho ya en Barcelona junto al exdiputado y exportavoz de ERC Joan Tardà y la directora de Roca Editorial, Blanca Rosa Roca.

El acto tendrá lugar el martes 3 de diciembre a las 19:30 en el Espacio Ecooo, situado en la calle Escuadra 11.

Roca Editorial ha editado una recopilación de todas las crónicas que Sáenz de Ugarte publicó en eldiario.es durante la celebración del juicio del procés, acompañadas de un "contenido extra" en el que el autor contextualiza lo ocurrido en el salón de plenos del Tribunal Supremo durante aquellos 52 días. 'El Juicio', que ya va por su segunda edición, permite revivir cada jornada con el nervio periodístico del momento y dibuja al final un fresco crítico de toda la vista, el acontecimiento judicial que marcará la relación entre Catalunya y España.

En una entrevista en eldiario.es, el autor reflexionaba sobre el posible impacto político de la sentencia y afirmaba que ninguno de los fiscales "ha representado bien" los intereses de la acusación. "Yo entiendo que es normal que un fiscal pierda un juicio. A veces puede ser que el tribunal tenga otro criterio y no sea el de la Fiscalía. El problema de la Fiscalía en este caso no es que no haya habido una condena de rebelión, sino los argumentos de la sentencia que contrastan con la dureza de los argumentos utilizados por la Fiscalía en su informe final. La lectura de la sentencia es desoladora para los intereses de la Fiscalía", señalaba.