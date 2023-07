El Gobierno insiste: los cortes de luz en barrios obreros de Sevilla son más por fallos de la red que por cultivos de droga

Los cortes de luz que sufren varios barrios obreros de Sevilla ha sido la cuestión principal que han abordado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el alcalde hispalense, José Luis Sanz, en el que ha sido el primer encuentro entre ambas administraciones desde la configuración del actual gobierno local, demasiado tarde según el reproche que ha venido haciendo el regidor en los últimos días. La reunión ha servido para constatar que se mantiene el desencuentro entre ambas partes (aquí el actual consistorio se alinea con la tesis de la Junta de Andalucía) sobre el origen de un problema recurrente en los últimos años en la capital: para el Ejecutivo central, la causa principal es del mal estado de la red y de la falta de inversiones, mientras que para la otra parte se trata de un problema de seguridad ciudadana provocado por los enganches ilegales para cultivar marihuana.

La Fiscalía de Sevilla advierte de una "problemática social aguda y persistente" derivada de los apagones de luz

Más

La cuestión provocó un choque institucional hace unos meses, con la Subdelegación del Gobierno insistiendo una y otra vez en que “no existe ninguna evidencia policial que relacione los apagones y los cultivos”. La línea de este mensaje no ha variado en la reunión de este martes, tras la cual el delegado gubernamental ha reiterado que “la mayoría de las incidencias no están relacionadas con plantaciones indoor, sino con deficiencias en las instalaciones e infraestructuras eléctricas”. Ante esta situación, ha insistido en que es “urgente” que se realicen inspecciones por parte de la Consejería de Industria (que es la que tiene estas competencias) para determinar el alcance de los enganches ilegales.

Eso sí, el mensaje se acompaña de un toque a la compañía eléctrica encargada del servicio, a la que reclama que “aporte seguridad en el suministro”. “Es preciso y necesario que la empresa distribuidora, Endesa, realice una planificación de inversiones que mejore las instalaciones”, ha apuntado Fernández, que ha instado a la Junta de Andalucía a que lleve a cabo un plan de inspecciones en las zonas afectadas. El mismo ya fue anunciado por el consejero de Industria, Jorge Paradela, el pasado mes de marzo, aunque no parece que se dieran muchos pasos en este sentido porque en una reciente reunión que mantuvo con el alcalde volvió a garantizar que iba a poner en marcha este análisis.

José Luis Sanz, por su parte, ha vuelto a poner el foco en la cuestión de la seguridad, para lo que ha solicitado “la colaboración de la Policía Nacional para atajar los cortes de luz y actuar en puntos concretos de algunos barrios en los que es necesario incrementar el control policial”. El regidor asegura que ya se ha reunido en tres ocasiones con Endesa, y ha llamado a “aunar esfuerzos” para atajar un problema que se repite a lo largo de todo el año en numerosos barrios populares de la ciudad. “Estamos ante un problema que tenemos que abordar entre todas las administraciones, especialmente el Gobierno central, y yo como alcalde de Sevilla no voy a mirar para otro lado”, ha advertido.

Los vecinos, a la espera

Mientras tanto, los vecinos aguardan una solución que no termina de llegar y ya han llevado la cuestión ante la Fiscalía porque consideran que sufren una “discriminación de clase”. Y denuncian que unos y otros no hacen más que pasarse la pelota, pero que no se arregla nada. El Gobierno de central recuerda que no tiene competencias sobre las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, que eso es cuestión de la Junta de Andalucía, que a su vez insiste en que el origen está en las plantaciones de droga, lo que para el movimiento vecinal Barrios Hartos (que lidera las protestas) supone una estigmatización de los vecinos.

Fernández y Sanz han hecho las apelaciones de rigor a la colaboración, la lealtad institucional y la necesidad de ir juntos para atajar un problema enquistado desde hace años. Endesa, por su parte, insiste en que está acometiendo inversiones y también se agarra a la tesis de los cultivos de marihuana, para lo que pone como ejemplo el reciente incendio de un transformador en Torreblanca preparado para dar servicio a 1.200 clientes y que se sobrecargó pese a que ahora sólo abastece a 200 contratos. El delegado del Gobierno ha subrayado en este sentido que la Policía Nacional va a “continuar estrechando la colaboración” con la compañía en sus trabajos de inspección, reposición y reparación de las instalaciones a la vez que refuerza la investigación ante “posibles delitos”.

El alcalde, por su parte, se reunió con Barrios Hartos y desde su gobierno se ha transmitido a Endesa que, cuando se produzcan cortes de luz, se instalen generadores provisionales para dar una solución rápida, como se hizo por ejemplo en el recinto ferial la primera noche de la pasada Feria de Abril al fallar el suministro eléctrico. Sanz, por cierto, ha aprovechado para transmitirle al delegado del Gobierno su “preocupación por la falta de policías nacionales” en Sevilla, y de paso le ha reclamado una mayor colaboración entre las policías Nacional y Local para “mejorar la seguridad en las calles, con el único objetivo de reducir los índices de criminalidad en la ciudad, así como una disminución de los actos vandálicos”.