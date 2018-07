"¡Basta de justicia patriarcal!": protestas en varias ciudades por la condena contra Juana Rivas

De nuevo, la entrada del Ministerio de Justicia en Madrid vuelve a ser escenario de protesta de movimientos feministas. En esta ocasión, el grito de repulsa es contra la sentencia dictaminada esta mañana contra Juana Rivas, condenada a 5 años de cárcel, 6 de pérdida de patria potestad, además de 30000 de indemnización a Francesco Arcuri, a quien denunció por malos tratos.

Pero también las consignas son un soplo de aliento y solidaridad a Juana Rivas. Es por eso, que minutos antes de las 19h, arrancaba la protesta a grito de "Juana Rivas, libertad", "si tocan a Juana, nos tocan a todas" o "Manolo Piñar, justicia patriarcal", haciendo referencia al juez que ha dictaminado la sentencia.

Las manifestantes han cortado el tráfico en la calle San Bernardo y minutos después la policía se ha acercado para impedirlo. "Que no, que no, que no tenemos miedo, que sí, que sí, que si tenemos rabia", gritaban las convocadas. Se han vivido unos minutos de tensión, pero finalmente no se han registrado cargas policiales. Poco después de las ocho de la tarde las convocadas han enfilado hacia la Gran Vía entre gritos de "no es delito defender a tus hijos".

Manifestantes en apoyo a Juana Rivas, en la Gran Vía de Madrid Fabiola Barranco

También se ha organizado concentraciones en otras ciudades, como Barcelona, Sevilla, Valencia y también en Maracena, localidad granadina en la que vive Juana Rivas.

El fallo del juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha desatado una ola de indignación entre dirigentes políticos, organizaciones feministas y usuarios de redes sociales. El Gobierno, por boca de la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha señalado: “Confiamos en que, mientras la sentencia no sea firme, Juana Rivas no entre en la cárcel”. Izquierda Unida ha pedido el indulto para Rivas, a lo que el Ejecutivo ha recordado que mientras la sentencia no sea firme, no se puede recurrir al indulto.