La Comunidad de Madrid pide a la OCDE que no publique los resultados de PISA porque las pruebas "son un desastre"

"Son un auténtico desastre, están contaminados". La Comunidad de Madrid cree que los resultados de PISA no son válidos. O, al menos, que hay motivos para dudar de ellos. El consejero de Educación de la región, Enrique Ossorio, ha pedido este viernes a la OCDE que no publique los resultados del más famoso examen de Educación internacional bajo la sospecha de que los resultados del test en España, al menos en Madrid, están "contaminados".

La OCDE, responsable del examen, ya anunció hace dos semanas que no publicaría los resultados del examen de Lectura (también se evalúa Ciencias y Matemáticas) porque detectó resultados anómalos, como series enteras de respuestas marcadas como "sí" o "no" o alumnos que, por ejemplo, habían respondido a 25 preguntas en 20 segundos. La hipótesis es que los estudiantes, de 15 años, pensaron que eran preguntas de entrenamiento y no respondieron con rigor. Pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirmó que los resultados del resto de pruebas no estaban comprometidos.

Según informaron fuentes de la organización en su momento, se había detectado que un 5% de los exámenes estaban afectados por estos errores, aunque analistas de la OCDE señalaron que descartaban que se hubiera producido algún tipo de boicot.

Madrid disiente respecto a que el resto de las pruebas no estén contaminadas por los errores en la de lectura. El consejero ha explicado que la de Lectura era la prueba dominante este año (cada edición varía) y que el resultado en ella afecta directamente a los demás por el funcionamiento de la prueba.

Como no hay tiempo para todo, explica Ossorio, no todos los alumnos realizan las tres pruebas. Pero sí todos hacen la principal de la edición, en este caso lectura. Y el resultado obtenido en esa prueba se mete en un baremo junto a otros elementos para calcular la nota en las otras pruebas. En concreto, casi un 60% de los alumnos no hizo el examen de ciencia o el de matemáticas.

La Consejería también ha explicado los errores que ha detectado. Ossorio ha puesto como ejemplo que muchos alumnos habían respondido mal a la pregunta: "¿Los aviones están hechos de perros?". Este tipo de preguntas se incluyen por primera vez en la edición de PISA de este año y están pensadas para medir si los alumnos responden a la lógica y se espera que sean respondidas correctamente.

Según Ossorio, otras comunidades autónomas también han detectado problemas con sus pruebas, aunque no ha precisado cuáles.