El PSOE logra apoyos para despenalizar la eutanasia entre acusaciones de "electoralismo"

La proposición de ley del PSOE para la despenalización de la eutanasia ha logrado este martes el primer trámite parlamentario al ser aprobada por el Congreso su toma en consideración pero su recorrido va a ser corto si, como todo apunta, hay un nuevo adelanto electoral. La propuesta en ese caso decaerá al igual que ocurrió con otra iniciativa prácticamente idéntica debatida por el Congreso en junio del año pasado a propuesta también del PSOE.

Todos los grupos de la oposición, salvo el PP y Vox, han apoyad la propuesta. Incluso Ciudadanos, que hasta ahora se había limitado a defender su proposición de "ley de muerte digna" basada en los cuidados paliativos y no quería ir más allá. De hecho, durante la legislatura de Mariano Rajoy intentaron retrasar el debate, bloqueándolo en la Mesa del Congreso junto con el PP. Los socialistas presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por ese "uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación de enmiendas".

La iniciativa aprobada hoy tiene el mismo objetivo: "Regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse". Pero esta segunda vuelta del debate ha estado trufada de reproches al PSOE por traer el debate en un momento "muy poco oportuno", en opinión de varios grupos de la oposición.

Reproches al PSOE por "electoralismo"

El encargado de presentar la propuesta ha sido el expresidente del Congreso, Patxi López, que ha mantenido un duro cruce de reproches con José Ignacio Echániz, portavoz del PP. López, nada más iniciar su intervención, ha pedido disculpas porque la ley "llega tarde" y ha recordado a enfermos terminales, que, como Ramón Sampedro, "han soportado un sufrimiento sin límite" antes de morir.

El socialista ha señalado que "esto no debe ser una cuestión de derechas o izquierdas ni de creencias religiosas", argumentando que "cuando la vida ya pierde hasta su nombre para mutar en sufrimiento solo queda el acto de libertad para decidir cada uno sobre su propia muerte, morir con dignidad". "La buena muerte, que es lo que quiere decir la eutanasia", ha señalado.

"Hay muchas cosas que se pueden lograr para que dejen de sufrir", ha sostenido, sin entrar en los pormenores de la propuesta, mientras exhortaba a todos los grupos a respaldarla, "por humanidad y sin poner excusas. Actuemos ya, no lleguemos tarde más veces", ha concluido.

En defensa de la iniciativa de su grupo ha señalado que la ley de muerte digna que defienden el PP y hasta ahora también Ciudadanos, "no puede desvirtuar los objetivos de cada una. No se puede utilizar la muerte digna y la aplicación de los cuidados paliativos como burladero para rechazar la eutanasia". "Alargar la vida no debe suponer alargar el sufrimiento", ha sentenciado López.

Además, ha recordado que es una regulación que está demandando la sociedad recordando que "hay un millón de firmas en esta Cámara que lo han solicitado". Dicho esto, se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado, al que ha acusado de "vivir fuera de la realidad". "Una vez más el PP se sitúa fuera del avance en los derechos y libertades de nuestro país", ha reprochado a los conservadores.

La respuesta del PP ha llegado del diputado José Ignacio Echaniz, exconsejero de Sanidad del PP de Madrid. Visiblemente molesto, el popular ha acusado a los socialistas de utilizar el Congreso solo en favor "de los interese electoralistas y personales del señor Sanchez", que "no ha hecho el más mínimo esfuerzo para desbloquear la situación política" . "La ley es un uso obsceno de los enfermos terminales", ha señalado Echániz.

En contra de lo dicho por Patxi López, Echániz, citando encuestas del CIS, ha asegurado que "nunca ha habido en la sociedad una gran preocupación por la eutanasia". "No es una demanda social" y hay, además, "mucho desconocimiento" sobre ella. "¿Por qué esta ley aquí?", se ha preguntado, refiriéndose a otros países que la han abordado pero no la han aprobado por considerarla "poco humanitaria". Como Portugal en donde, según el portavoz del PP, "hasta los comunistas la rechazaron".

Para el diputado del PP "es complicado regular la eutanasia sin regular los cuidados paliativos previamente", una ley que también fue debatida en la pasada legislatura pero "se quedó en el Senado porque Sánchez decidió convocar elecciones", ha lamentado. En ese momento Echániz se ha dirigido hacia la bancada de Ciudadanos para reprocharles su cambio de criterio. "Se van a echar en manos de Podemos y se van a convertir en mamporreros del PSOE. ¿Por qué ese cambio de criterio?", les ha preguntado, mientras hacía extensivos esos ataques a otros grupos, como el PNV.

También Vox se ha unido al rechazo de la ley. La diputada Lourdes Méndez Monasterio ha afirmado en su intervención que la propuesta "no tiene justificación, ni ética ni jurídica". "Como no quieren hablar de natalidad hablan de inmigración y de eutanasia", ha afeado al PSOE al que ha acusado de "poner toda la maquinaria del Estado al servicio de la muerte" con su propuesta.

La diputada de Vox ha abogado por una ley de cuidados paliativos y de reforzar la ley de Dependencia como alternativa a la eutanasia. "Nuestro grupo defiende sin fisuras la vida desde su concepción hasta la muerte natural", ha dejado dicho.

El resto de los grupos han manifestado su apoyo a la Proposición de Ley del PSOE. Pero Unidas Podemos se ha unido a las criticas del PP de que es un debate "profundamente electoralista" en un momento en el que es probable que no haya acuerdo de investidura y se convoquen elecciones.

La portavoz del grupo confederal, Noelia Vera, ha estado muy dura y ha recordado además a los socialistas que no apoyaron ninguna de las propuestas que presentó su grupo a lo largo de estos últimos años: "Dijeron que la sociedad no estaba preparada". "Dos meses después de la última presentaron una propia", ha proseguido Vera. "¿Entonces si estaba preparada?", ha ironizado, añadiendo: "Eso deja mucho que desear". Al ver las protesta de la bancada socialistas, ha comentado. "Sí, sí... retuérzanse pero es la verdad".

Vera le ha preguntado después a Patxi López por qué han decidido que el Pleno debatiera hoy sobre este delicado asunto. "¿Lo están haciendo por una cuestión de ideales una semana antes de saber si nos vamos a ir a las elecciones?". Dicho esto, ha señalado: "Y lo peor de todo es que vamos a votar a favor por una cuestión de responsabilidad política. Esa es la diferencia entre el PSOE y Unidas Podemos, que ejercemos la responsabilidad".

La diputada del grupo de Iglesias ha concluido pidiendo "una sola cosa" a los socialistas: "Tratemos de evitar que esta señora [en alusión a la diputada de Vox] pueda ser la próxima ministra de Sanidad".

A los reproches de "electoralismo" se ha sumado también la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, pese a apoyar la propuesta. Y también el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que ha lamentado que llegue al Congreso de nuevo "cuando se sabe que va a decaer" si se acaba el lunes la legislatura. "Pero si se aprueba no será solo por el PSOE que no tiene mayoría, será un éxito de todos", les ha recordado.