Sanidad decidirá en las próximas horas si se aplican "restricciones" en zonas de Madrid y Euskadi por los contagios locales

España ha superado este lunes el centenar de casos confirmados de COVID-19. Cinco de los infectados presentan una situación grave: dos en Madrid, uno en Navarra, otro en Castilla y León y uno más en Castilla-La Mancha. Tras el aumento de número de contagios de los últimos días, el Ministerio de Sanidad estudia si aumentar en las próximas horas medidas de "restricción" en "zonas muy concretas de comunidades autónomas muy concretas", que se haría en coordinación con los gobiernos autonómicos. Madrid y Euskadi serían las comunidades con mayor vigilancia por no tener controlado el origen de la transmisión de varios casos, y las "zonas concretas" serían lugares de las localidades de Torrejón de Ardoz y Vitoria.

"Tenemos alrededor de 115-120 casos, la cifra se va moviendo", ha especificado el director del Centro de Alertas y Emergencias Santiarias, Fernando Simón en su comparecencia diaria para dar cuenta de la situación de la epidemia y tras reunir a la comisión de seguimiento y con los representantes de las comunidades más afectadas. La cifra ha incrementado de forma "sustancial" desde ayer domingo. Simón ha destacado de las últimas horas el aumento en la comunidad de Cantabria, nueve más, aunque se trata de un grupo importado con un origen localizado y no de contagios autóctonos.

En la Comunidad Madrid, que encabeza la cifra de positivos con más de una veintena de casos, hay varias situaciones analizadas por el técnico. "Tenemos brotes secundarios a partir de casos bien identificados y relativamente controlados", asociados a viajes, ha explicado Simón. Y también situaciones que Sanidad denomina "de interés": en concreto en la ciudad de Torrejón de Ardoz, donde se va a valorar si en alguna zona se va a aplicar otro tipo de medidas más drásticas.

"No tenemos claro el punto de infección. Todavía no está claro y no se sabe aún si está relacionado con otra situación interés", ha indicado sobre lo que ocurre en Torrejón. En el municipio hay dos "agrupamientos" de los que se desconoce el origen de la infección: uno relacionado con profesionales sanitarios que se han infectado y otra que es un brote dentro de un grupo religioso –sin especificar– donde se han identificado varios casos y "estamos investigando. Vamos a ser prudentes", ha rematado Simón. La otra "situación de interés" se centra en Vitoria (Araba) en torno a la infección de un médico del hospital de Txagorritxu.

Simón se reunirá esta tarde por videoconferencia con las comunidades implicadas para decidir si se toman medidas de "mitigación" en esas zonas, que se harán públicas entre hoy y mañana. Se entraría ahí ya en fase de "mitigación", con acciones destinadas a que, aunque ya no se pueda parar la transmisión, esta se minimice en la medida de lo posible. Pero este tipo de políticas tienen "un impacto socioecónomico muy importante" y, aunque "con cuidado, porque no podemos llegar tarde", hay que valorarlas bien y aplicarlas "adecuadamente".

Como ejemplo, ha comentado lo que implicaría a nivel social "los cierres de escuelas, los niños se tienen que quedar con alguien" o imponer a las empresas de esos lugares el teletrabajo. En ningún caso serían "para toda España", sino en esas zonas "muy concretas" que pueden afectar a agrupamientos poblaciones. Sobre la cancelación de macroeventos o encuentros deportivos, por ahora el Ministerio no se lo plantea, aunque la situación se analiza día a día.

Además de esas dos zonas de Madrid y Euskadi, las otras comunidades en observación y con cuyos representantes se ha reunido Simón por videoconferencia son Andalucía, por haber sido "el primer brote no filiado, aunque parece que está identifiacdo el origen y que no se han generado más casos"; Castilla-La Mancha, con un caso local; y Catalunya, con un caso en el que podría haber "alto riesgo de transmisión en hospitales".

Los pacientes más recientes se han registrado en Extremadura, Catalunya, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la más de una decena de Madrid. Del total de más de 115, la "inmensa mayoría" están leves, y muchos pasan la dolencia en domicilio. Simón ha recordado que España en general continúa en fase "de contención" en un esfuerzo para no entrar en fase pura de "mitigación" que es cuando se llega a desarrollar "focos incontrolados" de transmisión y lo que se está planteando solo para las zonas con mayores infecciones locales. También supone una presión añadida y considerable sobre los sistemas sanitarios afectados y "mayor percepción de riesgo poblacional".

Como medida de prevención básica, Simón recomienda "higiene" y lavado de manos y, de nuevo, que no se usen mascarillas si no se está enfermo.