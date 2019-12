La Izquierda Unitaria Europea reclama "una revolución en los modos de producción, consumo y distribución" ante la emergencia climática

El Pacto Verde Europeo que presenta este martes la Comisión Europea es insuficiente. Así lo entiende el GUE (Izquierda Unitaria), el grupo del Parlamento Europeo del que forman parte Podemos, IU, Francia Insumisa, Die Linke, Syriza y Bildu, entre otros.

"El Pacto Verde debe incluir políticas y fondos para afrontar la desigualdad y el calentamiento global", afirma el documento presentado por los copresidentes del grupo Manon Aubry (Francia Insumisa) y Martin Schirdewan: "Debe ser transformador. Tiene que estar anclado en los principios de justicia climática, estar informado y ser totalmente compatible con la ciencia. Debe desencadenar una acción real, no palabras de moda o lemas. Y debe conducir a una revolución radical, sistemática y global de nuestros modos de producción, consumo y distribución, mejorando las vidas mientras se descarbonizan nuestras sociedades. Debe ser justo y hacer que todos avancen".

A la conférence de presse du groupe de la gauche unitaire européenne @GUENGL, nous présentons le véritable Green New Deal écologique et social que nous appelons de nos vœux. Il faut changer le système, pas le climat et construire ce plan avec et pour les peuples européens ! pic.twitter.com/fMOJpxv6Gp