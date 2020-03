Médicos Sin Fronteras instala un hospital de emergencia en la Universidad de Alcalá de Madrid para frenar el coronavirus

Médicos Sin Fronteras ha empezado a intervenir en la crisis del coronavirus en España. Después de una semana de negociaciones con la Comunidad de Madrid, la ONG ha instalado un centro sanitario de emergencia en un pabellón de la Universidad de Alcalá para "descongestionar las urgencias" del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, uno de los más colapsados de la región por los casos de COVID-19, según ha confirmado la organización a eldiario.es. MSF asegura que inicia este lunes las operaciones en dicho espacio tras "recibir la luz verde" del Gobierno regional para "coordinarse de manera conjunta", apuntan las mismas fuentes.

La ONG ha creado en los últimos días un hospital de emergencia en un pabellón de la Universidad de Alcalá (Madrid) donde ha habilitado 100 camas para pacientes moderados, explican desde la organización. La localización de la infraestructura sanitaria, desarrollan desde MSF, se encuentra en los alrededores del Hospital Universitario Príncipe de Asturias para contar con la opción de remitir a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a los pacientes que se compliquen", un supuesto que no se cumple en el caso del punto hospitalario creado en Ifema.

La estrategia de este primer centro habilitado por MSF para luchar contra la propagación del virus en España, que pretende replicarse en otros puntos, busca descomprimir las urgencias con dos metas: "disminuir los contagios intrahospitalarios y permitir que la atención a los pacientes severos sea más eficaz".

Además de la Comunidad de Madrid, la ONG se encuentra en conversaciones con otras instituciones como la Generalitat de Catalunya o el Ayuntamiento de Barcelona para participar "en sus plataformas de coordinación" y poner a su disposición el asesoramiento de los expertos ubicados en España, con el objetivo de ofrecer su experiencia histórica en la lucha contra epidemias surgidas en lugares con muchos menos recursos de los existentes en España.

MSF mira con preocupación la gestión de España

La organización dio un paso al frente hace una semana debido a la "preocupación" despertada ante la gestión actual de la crisis del brote de coronavirus. "Se puede hacer mucho más", asegura a eldiario.es el presidente de MSF en el país, David Noguera. El responsable de la ONG enfatiza que en toda emergencia humanitaria "hay que asegurarse de que todos los recursos del país están enfocados en solucionarse", algo que a su juicio aún no está ocurriendo en España.

"El país está parado, por lo que deberían volcarse todos los recursos e infraestructuras existentes para frenar el brote", reitera Noguera. "No sabemos por qué no está pasando. Estamos muy preocupados por la situación, creemos que el modelo de gobernanza español y el modelo sanitario no está permitiendo activar muchas medidas que se podrían activar", lamenta Noguera.

El presidente de MSF se refiere a la creación de más extensiones de hospitales, como la aprobada en las proximidades del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá; la multiplicación del número de camas disponibles, el aumento del número de las pruebas de diagnóstico y, en caso de saturación del laboratorio, habilitar todos los espacios factibles para permitir el aislamiento de "toda persona que presente síntomas".

Las medidas recomendadas por los expertos de la ONG

Con el objetivo de apoyar la puesta en marcha de aquellas estrategias que, en base a su experiencia, funcionan a controlar las epidemias sanitarias, Médicos Sin Fronteras ha puesto "al servicio de las autoridades" el conocimiento de medio centenar de expertos. "Ya estamos participando en comités de emergencia, distribuyendo posibles estrategias, tenemos gente disponible para apoyar el desarrollo de extensiones hospitalarias o diseñar la estructura de circuitos paralelos", describe Noguera.

Dos son los focos en cualquier batalla contra una epidemia, describe el presidente de MSF, "curar a la gente y evitar que la gente se contagie", por lo que la ONG pide un mayor número de camas, solicitar la ayuda de médicos extranjeros e incrementar los espacios de aislamiento de los posibles casos positivos.

Noguera urge al Gobierno y a las comunidades autónomas a actuar con urgencia para garantizar más recursos sanitarios en un momento en que "el sistema de UCI está colapsado pese al esfuerzo de maximizar el número de camas de todos los hospitales" de la Comunidad de Madrid.

"Los quirófanos son UCI, las salsas reanimaciones son UCI, y esta situación se va a tener que mantener durante tres o dos semanas, en un momento en el que el personal sanitario ya se está viendo forzado a elegir a quién intubar por un criterio de edad", advierte el presidente de la ONG, quien propone una solución a la congestión de las Unidades de Cuidados Intensivos: "España tiene que pedir ayuda a China. Que venga la única gente que lo ha resuelto, que instale 500 camas atendidas por profesionales sanitarios de otro país, lo mismo que hacemos desde aquí cuando hay un ébola en Congo".

Otra de las medidas que la organización sanitaria plantea en sus contactos con las autoridades españolas es la disposición de un mayor número de hoteles para favorecer el aislamiento de los casos positivos o, si no hay capacidad de realizar los suficientes test, de todos los ciudadanos que presenten síntomas para esquivar la propagación en el interior de las residencias donde viva más de una persona.

En tercer lugar, MSF recomienda la constitución de "circuitos paralelos" dentro del sistema sanitario es decir, la creación de dos vías diferentes de atención que permita dividir la asistencia entre los casos infectados de coronavirus y aquellos que presentan otras patologías.

"Cuando abordamos las emergencias de cólera o ébola, hay que preparar dos sistemas de salud en paralelo. Lo llamamos 'el limpio y el sucio', lo que permite blindar centros primarios, secundarios y terciarios solo para personas infectadas" y no favorecer" el contagio en el interior de los ambulatorios u hospitales. "A las epidemias las derrota la población, pero a la población la tienes que ayudar con todos los recursos disponibles y España, con todo el país parado, los tiene", concluye Noguera.