La URJC manda a la policía para desalojar a los alumnos que intentaban impedir la reunión que suprimirá seis grados

Este viernes está previsto que se celebre el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que apruebe el plan de rectorado de reestructuración de los campus que incluye la supresión de la oferta de seis grados en Aranjuez y al que los estudiantes se oponen, por lo que ha estado convocada esta semana una huelga de 5 días. Debía dar inicio a las 9.30 de la mañana pero a las 11 todavía no había comenzado ya que decenas de alumnos han bloqueado los accesos al Rectorado del campus de Móstoles.

A media mañana, la Secretaría de la URJC ha notificado a los consejeros mediante un email que la policía iba a proceder a desalojar a los manifestantes "abriendo un pasillo" para que todos puedan acceder "en condiciones de seguridad". A las 13 horas, los estudiantes continuaban movilizados en las puertas del rectorado.

La noche del jueves, la víspera, los alumnos habían organizado un encierro en el que, según fuentes internas, han participado cerca de 700 personas. En esa reunión se ha decidido el bloqueo de las puertas para que no pasasen los miembros del Consejo. El órgano cuenta con 54 miembros de los cuales 4 son estudiantes. Finalmente, alrededor de las 10 han accedido al centro una mayoría de miembros, entre ellos el rector Javier Ramos y los vicerrectores, según fuentes estudiantiles por una "galería subterránea", extremo que no se confirma desde la universidad por considerarlo "irrelevante".

El Consejo se podía celebrar con esa mayoría de miembros presentes pero fuentes de la URJC han afirmado a eldiario.es, antes de informar sobre la actuación de la policía, que se estaba en proceso de "diálogo" entre representantes de la gerencia y del profesorado con los estudiantes para que pase el resto y se haga todo "de la manera más normalizada posible". Esas mismas fuentes han calificado la movilización de "actitud antidemocrática" pero declaran que quieren sobreponer "el derecho de todos los consejeros a ejercer su mandato" y "no hacer una demostración de fuerza como están haciendo los alumnos". En todo caso, aseguran que la reunión sí se va a celebrar y que se va a tomar una decisión a lo largo de la mañana.

La movilización contra el Plan de Reordenación Docente del Centro y la reunión ha comenzado a primera hora de la mañana y, según los sindicatos estudiantiles, se ha efectuado de manera "pacífica", con sentadas y dejando entrar a personal trabajador del centro. Fuentes de la universidad también han confirmado que ha sido pacífico aunque "con un tono coaccionante". La facultad cuenta con 16 entradas, entre las oficiales y las salidas de emergencia, y todas estaban bloqueadas a la llegada de los consejeros.

Desde el sindicato de estudiantes Res Pública confirman que, además del bloqueo de esta mañana, durante la noche se ha decidido poner en marcha una moción de censura al rector con la que ya cuentan con 75 firmas de las 100 necesarias. Los representantes de alumnos están en contacto con profesores que también se oponen al plan de reestructuración para conseguir las restantes y que pueda salir adelante.

Huelga por el plan de Recordenación

Los estudiantes de la URJC han pasado toda la semana de huelga en protesta por el Plan de Reordenación Docente del Centro. Entre las medidas que van a ser aprobadas este viernes por el Consejo y que rechaza el alumnado, que critica tener una representación "mínima" en la decisión –esos 4 miembros–, está la supresión de seis grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) en el campus de Aranjuez a partir del próximo curso.

Desde el Consejo de Estudiantes también se denunció la falta de claridad del rectorado para llevarlo a cabo, que calificaron en un comunicado de "inconclusa, difusa y no satisfactoria". Destacaban que "el descontento del estudiantado no proviene del resultado del plan de reorganización, sino de la manera de implantar este" y de su "premura". Los estudiantes critican que la supresión de Administración y Dirección de Empresas, Trabajo Social, Derecho, Economía, Relaciones Laborales y Turismo en Aranjuez afecta al alumnado que esté matriculado en esas carreras ya que de ellas no podrán "recibir su formación en las condiciones en las que entró al grado" estando la titulación en extinción.

Fernando García Muiña, vicerrector de Ordenación Académica del centro, garantizaba que los alumnos actualmente matriculados podrán terminar sus carreras y hasta tripitir, si fuera necesario, con todas las garantías de clases, tutorías y exámenes, uno de los principales temores de los alumnos. "La URJC no deja tirados a sus estudiantes ni se marcha de Aranjuez", afirmaba.