Ayuso aboga por seguir saliendo a la calle "con cuidado"

Madrid, 9 dic (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que "lo que hay que hacer es seguir saliendo al aire libre" y a las "terrazas" pero "con cuidado" y siguiendo las normas sanitarias, porque "estar en la calle 'per se' no contagia y no pone en peligro a nadie".

El problema es si no se utiliza la mascarilla o no se mantiene la distancia de seguridad, ha precisado la presidenta madrileña en una entrevista en Telecinco, en la que ha afirmado que si lo hacemos "con cuidado" se puede demostrar que "es posible".

Ha apuntado que el Gobierno regional ha decidido "sacar Madrid a la calle en lugar de encerrarnos" y, en vez de promover que las aulas de los centros educativos o los restaurantes eran "lugares peligrosos", convertirlos en sitios "seguros" con la ayuda de la comunidad educativa o de los propietarios y los camareros, como "grandes aliados".

"Hay que evitar cerrar, porque al final es al sector privado a quien se está atacando", ha asegurado Ayuso, que ha defendido que "juntos podemos llegar a no enfrenar la economía con la salud", y en este sentido ha dicho que "ningún propietario quiere una subvención, sino sacar adelante su proyecto" a través de "sus recaudaciones".

Ayuso ha recordado que mientras otras comunidades "llevan cerradas meses", Madrid ha decidido ahora cerrar un puente y un fin de semana (del 4 al 14 de diciembre).

Sobre la estrategia de cara a las Navidades, Ayuso ha recordado que estas fiestas "se pasan rápido" y ha dicho que tiene las "expectativas" puestas en primavera y que es "altamente positiva" y cree que tanto Madrid como España saldrán adelante.

"En Madrid va a ser así, lo dicen todos los indicadores", ha detallado.

En cuanto a la previsión de datos para estos días, la jefa del Ejecutivo madrileño ha indicado que la previsión "es seguir bajando" y ha afirmado que las cifras van "relativamente bien", pero ha llamado a no confiarse, porque sigue falleciendo gente todos los días, y ahora que llega la Navidad hay que ser "más cautelosos".

La Comunidad de Madrid registró este martes una ligera subida de casos, con 473 nuevos contagios, frente a los 453 del lunes, y notificó 19 fallecidos, cuatro más.

En cuanto a las hospitalizaciones, se este martes se frenó también la tendencia descendente, con 1.266 ingresados frente a los 1.239 del lunes, al igual que los pacientes en UCI que subieron a 294, cinco más que el día anterior.