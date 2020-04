España registra un ligero repunte de nuevos casos y fallecidos diarios con coronavirus, que alcanzan los 440

España ha registrado 440 fallecimientos de personas con coronavirus en las últimas 24 horas, frente a las 435 muertes contabilizadas el miércoles y las 430 del martes. Desde el inicio de la emergencia sanitaria han fallecido 22.157 personas, según el balance del Ministerio de Sanidad de este jueves.

El número acumulado de casos ha alcanzado los 213.024, lo que supone 4.635 nuevos contagios con respecto al día anterior. En este número no están incluidas las personas a las que se les ha hecho un test de anticuerpos y que no tenían síntomas en el momento de diagnóstico ni se podía establecer si han padecido o no la enfermedad, solo los positivos que la han desarrollado. Con estos 1.511 positivos asintomáticos, la cifra de casos totales sería de 214.535.

Nuevos casos diarios y fallecimientos en cada día con coronavirus

Evolución del número diario de contagios confirmados y fallecimientos en cada día en España. Selecciona entre datos diarios y media móvil de 3 días

Casos diarios Media (3 días)

Fuente: Ministerio de Sanidad

Además, 3.335 personas han recibido el alta en el último día, lo que ha elevado las recuperaciones a 89.250 personas en todo el país. En la Comunidad de Madrid se han curado 33.645 personas, una cifra que en Catalunya es de 15.477. En cuanto a los fallecimientos, 7.684 han tenido lugar en la Comunidad de Madrid y 4.343 en Catalunya.

Fernando Simón, responsable del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha defendido este jueves que los datos de evolución del coronavirus muestran una estabilización. Simón ha destacado en la rueda de prensa del comité técnico que pese al aumento de las pruebas PCR y serológicas que están haciendo las administraciones, "el incremento de número de casos ha sido menor del esperado", aunque ha insistido en tomar los datos "con cautela".

Paseos de niños para jugar entre las 9.00 y las 21.00

A partir de este domingo, 26 de abril, los menores de 14 años podrán salir una hora al día, entre las 9.00 y las 21.00, para pasear, jugar y hacer ejercicio, aunque no se podrán utilizar los parques ni las zonas infantiles comunes. Así lo han anunciado este jueves el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El Consejo de Ministros aprobará el viernes la orden, a la vez que ratifica la prórroga del estado de alarma 15 días más, tal y como autorizó el miércoles el Congreso.

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles una prórroga del estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia del coronavirus hasta el próximo 10 de mayo. Ha recibido en contra los 62 votos que suman Vox, Junts y la CUP.

El Gobierno ha puesto el horizonte de la desescalada en la segunda quincena de mayo. Sin embargo, Sanidad advierte preventivamente de que la nueva etapa será más larga, más compleja y exigirá "una responsabilidad individual" mucho mayor que hasta ahora para mantener la epidemia bajo control.