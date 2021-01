España ha administrado ya casi 900.000 vacunas, el 78,5% de las recibidas: la Comunitat Valenciana sigue en cabeza y Euskadi, a la cola

Las comunidades autónomas han administrado ya 897.942 vacunas, lo que supone un 78,5% del total recibido desde que hace tres semanas, el pasado 27 de diciembre, diera comienzo la campaña, que ha arrancado de manera muy desigual en los diferentes territorios. Sin embargo, el ritmo de vacunación se ha acelerado en los últimos días y desde el viernes se han administrado 128.992 vacunas, según los datos del Ministerio de Sanidad.

En estos momentos la campaña se divide entre los ciudadanos que reciben la primera dosis y los que ya están recibiendo la segunda. Por el momento son 2.315 las personas en España que han completado el proceso de inmunización al recibir la segunda dosis.







La Comunitat Valenciana sigue en cabeza, con un 99,3% de las vacunas administradas, mientras que Euskadi se queda a la cola, con el 52,5%, por detrás de Navarra (65,1%) y Madrid (68,6%).

En cabeza, a la Comunitat Valenciana la acompañan Canarias, con un 98,8%; Galicia, con un 97,6%; Cantabria con un 97,4% y su vecina Asturias, con un 91,7%.

Este total de 128.992 inyecciones administradas desde el viernes, incluyen dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech pero también de la farmacéutica Moderna aunque en menor medida ya que ha empezado a inocularse esta semana pasada.

Sobre los criterios de reparto de las dosis, que esta semana se han reducido un 44% por problemas de Pfizer, Fernando Simón ha declarado este lunes que continúan siendo similares a los que se han tenido hasta ahora, aunque ha habido pequeños ajustes. "Se reparte con respecto al grupo de población que se tiene que vacunar en cada fase y al final es, en definitiva, un criterio poblacional. Pero sí es cierto que si alguna comunidad tenía que poner segundas dosis a más personas de las que iba a recibir se ha tratado de ajustar un poquito, compensando con aquellas que no tenían tantas por distribuir", ha explicado el experto. "Si no recuerdo mal esto ha afectado a una única comunidad autónoma que no iba a recibir suficientes dosis para poner la segunda a aquellos que la requerían, pero a partir de la semana que viene el reparto volverá a la normalidad", ha precisado Simón.