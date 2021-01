Iñaki Gabilondo abandona su análisis político diario: "Estoy empachado"

"Esta mañana vengo a despedirme". Iñaki Gabilondo ha anunciado este lunes que deja su espacio diario en el programa 'Hoy por Hoy', de la Cadena SER. "Cuando alguien de mi edad se hace a un lado, pocas explicaciones hacen falta", ha señalado el prestigioso periodista, que ha reconocido estar "empachado" por la polarización política.

😲Iñaki Gabilondo cambia de hora en Hoy por Hoy: "Cuando alguien de mi edad se hace a un lado, pocas explicaciones hacen falta".

🔊A partir de ahora se tomará todos los lunes un café con @AngelsBarcelo y los oyentes

👇En https://t.co/XgI1p7r5ou sus explicaciones pic.twitter.com/GpNxdfS7mN — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 11 de enero de 2021

Gabilondo abandona el espacio de comentario y opinión del programa matinal, conducido por Àngels Barceló. "Creo que sé defender mis opiniones, pero cada vez me cuesta más tenerlas, cada vez me cuesta más afinarlas. El enconamiento partidista y la superpolarización han construido moldes de respuesta rápida, argumentarios para la exaltación, pero no me van, francamente. Para sumarse al día a día de una lucha tan encarnizada hacen falta unas fuerzas que yo ya no tengo y una fe que flaquea", ha reconocido.

Su retiro de 'El Abierto' de 'Hoy por Hoy' no supone una despedida definitiva del programa. "Antes de que se apague la luz, prefiero iluminar otros rincones", ha dicho antes de avanzar su nuevo proyecto. Se trata de un espacio semanal, todos los lunes a las 10 de la mañana, también con Barceló, "para charlar de esto y de aquello".

Será un formato en el que el periodista, de 78 años, mirará "la vida y el futuro". "Como miramos la vida, también está la política, pero no las cosas de la política, sino la política de las cosas", ha explicado antes de apuntar a su intención de hacer "algo distinto": "Después de tantos años hablando, quisiera concluir mi vida profesional escuchando a los jóvenes que están haciendo cosas, que son muchos".

Su nuevo espacio quiere servir de ventana a esos jóvenes. "Una oportunidad de ir acogiendo invitados jóvenes que nos estimulen con lo que están haciendo y que nosotros podamos estimularles a continuar y que su acción nos estimule a nosotros", ha explicado.

Tras conocerse la noticia, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en su cuenta de Twitter que el editorial diario de Gabilondo, "una voz indispensable de la radio y el periodismo en nuestro país, se había convertido en un referente del análisis de la actualidad".

Una voz indispensable de la radio y del periodismo en nuestro país. Iñaki Gabilondo deja su editorial diario, que se había convertido en un referente del análisis de la actualidad.



¡Gracias por tu trabajo todos estos años! Te seguiremos escuchando cada lunes en @HoyPorHoy. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de enero de 2021

El reconocimiento de Sánchez no ha sido el único que el veterano periodista ha recibido esta mañana. Los elogios han venido, principalmente, de sus compañeros de profesión. Jordi Évole ha señalado que "todos nos sentimos identificados con Iñaki Gabilondo cuando habla de empacho y hartazgo"; Carlos del Amor ha indicado que "con una palabra es capaz de radiografiarlo todo"; y el director de 'Infolibre', Daniel Basteiro, lo ha definido como "un oasis de lucidez".

Todos nos sentimos identificados con Iñaki Gabilondo cuando habla de empacho o hartazgo. ¿Y si entre todos vamos frenando la comilona diaria? Si no, acabaremos tan empachados como él. O igual lo estamos ya. ¡Viva Iñaki! — Jordi Évole (@jordievole) 11 de enero de 2021

#Empacho es la palabra del día, quizá la palabra que mejor describe los últimos tiempos. Iñaki Gabilondo anuncia que deja su comentario en @La_SER y con una palabra es capaz de radiografiarlo todo. #EstoyEmpachado — Carlos del Amor (@cdelamor_) 11 de enero de 2021

Gabilondo ya había anunciado en InfoLibre su idea de dar un último giro a su carrera profesional: "Estoy ya prácticamente despidiendo este largo tiempo que he dedicado a comentar la actualizad política", había avanzado en una entrevista publicada este domingo.