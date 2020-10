MAPA | Estos son los horarios del toque de queda impuestos en cada comunidad autónoma

España está desde este domingo en estado de alarma. Se trata de un marco legal que permite a las comunidades establecer medidas drásticas para atajar la escalada de contagios del coronavirus con seguridad jurídica. Las decisiones sobre qué restricciones implementar estarán en manos de los gobiernos autonómicos, pero hay una obligatoria para todas (excepto Canarias) que ha dado mucho que hablar en la última semana: el toque de queda. En la práctica se trata de un confinamiento domiciliario nocturno, distinto al de marzo, que era total. En estas últimas horas, las comunidades han ido anunciando en qué franjas horarias se implementará en su territorio, aunque algunas de ellas ya habían dado luz verde a esta medida hace días.







La obligación está vigente desde este domingo, por lo que en las comunidades que aún no han anunciado el horario rige el umbral establecido de forma general por el Gobierno: desde las 23.00 horas hasta las 06.00 de la mañana. Pero el decreto del estado de alarma permite que cada territorio adapte el horario y les da un margen de una hora por delante y otra por detrás: las comunidades pueden elegir empezar la restricción entre las 22.00 y las 00.00 y acabar entre las 5.00 y las 7.00. La limitación es, literalmente, la prohibición de "la libertad de circulación de las personas" y en principio estará vigente al menos 15 días. A partir del 9 de noviembre cada comunidad podrá decidir si lo mantiene o no.

Navarra ha sido la última comunidad este lunes en anunciar su franja y ha decidido mantenerla entre las 23.00 y las 06.00 horas. Ya la semana pasada, el gobierno de María Chivite amagó con incluir la medida en una orden foral, pero al final lo descartó debido a su complejidad legal. La comunidad foral acaba de anunciar, además, la prohibición de reuniones entre personas que no sean convivientes, es una de las que están cerradas perimetralmente, es decir, nadie puede salir o entrar sin causa justificada –otra de las posibilidades a las que habilita el estado de alarma– y mantiene bares y restaurantes cerrados.

En este mismo umbral horario propuesto por el decreto de estado de alarma, publicado en el BOE este domingo, están ahora mismo la mayor parte de las comunidades autónomas, en concreto nueve. No obstante, algunas todavía no se han decidido. Las que sí lo han hecho son Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja, Aragón y Murcia. Por su parte, Galicia, Andalucía y Euskadi aún no han anunciado qué harán, por lo que en estos territorios a día de hoy está también vigente la prohibición de circular entre las 23.00 y las 06.00 horas.

Por otro lado, hay comunidades que han decidido adelantar la hora de la restricción a las 22.00 horas. Es el caso de Catalunya, que mantiene además los bares y restaurantes cerrados, salvo para recoger o pedir comida a domicilio, y Castilla y León. La consejera de Sanidad de esta última ha apuntado este lunes a que se trata de una hora "muy prudente" para limitar la actividad y ha advertido de que no se descarta el confinamiento perimetral de la comunidad en función de cómo evolucione la curva de contagios, e incluso el domiciliario si la subida de casos no se detiene.

Por último, las comunidades que han optado por imponer el toque de queda al límite de lo permitido por el Gobierno de Pedro Sánchez, es decir, hasta medianoche (00.00 horas) son Asturias, Cantabria, Extremadura, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid. Esta última decidió el viernes pasado aprobar la medida y alargar de esta forma una hora más la apertura de bares y restaurantes porque hasta el pasado sábado estaba vigente el estado de alarma decretado por el Ejecutivo en la comunidad tras el choque político entre ambas administraciones y regía el horario de cierre de la hostelería a las 23.00 horas. El Ejecutivo de Isabel Díaz-Ayuso ha anunciado este lunes que estudia cerrar la comunidad para evitar las salidas durante el próximo puente de todos los santos. Por su parte, Asturias y La Rioja han decidido hacerlo desde este miércoles.

El texto del estado de alarma que el Ejecutivo prevé alargar hasta el mes de mayo, establece algunas excepciones al toque de queda. Esto implica que sí se permitirá circular en horario nocturno si es para adquirir medicamentos y bienes de primera necesidad, acudir al médico, trabajar, cuidar a personas mayores, menores o vulnerables o para cumplir obligaciones legales o institucionales, entre otras. El decreto justifica la medida en que el ámbito nocturno es uno de los que más "encuentros de riesgo" propicia y en el que más se relajan las medidas de seguridad, por lo que se considera "una medida proporcionada con un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones de contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales".