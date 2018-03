"La comunidad educativa se merece más que la tomadura de pelo a la que nos han tenido expuestos"

La financiación era el primer obstáculo en las negociaciones del pacto educativo y ha sido, al parecer, insalvable. El PSOE ha abandonado las reuniones ante la negativa del Partido Popular a aumentar la inversión pública al 5% del PIB. Los socialistas pedían que se incrementase la financiación en 1.500 millones al año y los populares redujeron su propuesta a un aumento anual de 625 millones.

La barrera marcada por el grupo de Pedro Sánchez estaba enmarcada en el "máximo de financiación" educativa alcanzado por nuestro país en 2009 "con un Gobierno socialista", reivindica la diputada Mari Luz Martínez Seijo. La portavoz de Educación del PSOE explica en una entrevista con eldiario.es por qué han tomado esta decisión.

¿Por qué se han levantado de la mesa?

Porque habíamos puesto tres condiciones: un marco de financiación, una nueva ley y un pacto de acuerdo político, social y territorial. [Actualmente] seguimos con la Lomce implantada, no hay marco de financiación y de las tres patas del pacto, nos encontramos con que a la social ni se la ve ni existe.

A fecha de hoy, en la subcomisión de Educación no hay ninguna propuesta aceptada con consenso de financiación sobre la mesa. Actualmente, en el debate del marco de financiación hay cero euros para la educación española, ¿de qué estamos hablando? No vamos a aceptar un marco de infrafinanciación que nos deje a la cola de inversión educativa de la Unión Europea.

Con la propuesta del PP, no solo no se revierten los recortes, nos quedaríamos en la mitad de reversión. Con estas cantidades no hay posibilidad de poder afrontar medidas educativas. Es inaceptable el chantaje que ha venido haciendo el PP, vinculando el pacto educativo con el marco de financiación autonómica y unas condiciones que no dependen de esta subcomisión. Blindar el gasto de educación en cada comunidad autónoma corresponde a los presidentes y a los parlamentos autonómicos. Intentar que la subcomisión del Congreso blinde cosas de las que no son competentes es una falta de respeto al marco competencial, que se marca en el marco constitucional que tenemos en España.

El compromiso de Rajoy con Bruselas y el control del déficit...

Queda constatado que Montoro no quiere dar la vuelta a ese compromiso del 3,67% del PIB que tiene con el marco de estabilidad de la UE. Difícilmente van a aceptar el 5% si supone romper con ese compromiso. El partido socialista ha reiterado que la financiación era una condición para seguir avanzando en el pacto educativo. Lo hemos avisado, hemos planteado que sin marco de financiación que permita recuperar la situación económica del 2009, con el 5% del PIB, no entendíamos que pudiese haber un marco de consenso. Hablamos de un incremento progresivo y plurianual, no se ha dado ninguna de estas circunstancias.

La subcomisión lleva 18 meses en funcionamiento, ¿por qué no se estableció esta línea roja al conformarse este espacio de debate?

Porque el PP dijo en un principio, y el ministro lo reiteró, que sí había compromiso de financiación seria. Todos hemos creído que si el Gobierno tenía voluntad de alcanzar un pacto tenía que aceptar el compromiso con el sistema educativo, lo que no puede ser es alcanzar un pacto educativo low-cost porque la comunidad educativa se merece mucho más que la tomadura de pelo a la que nos han tenido expuestos durante todo este tiempo. En un marco de negociación, hemos creído y hemos estado trabajando con lealtad.

También es cierto que solicitamos que este punto [el suelo económico] fuese de los primeros a debatir. En previsión de que si no había financiación no tenía sentido hablar. Nosotros nos hemos mantenido fieles a lo dicho en todo momento. Ha llegado el bloque en el que se aborda la financiación y no hay nada. No hay ningún compromiso porque no ha habido un acuerdo por parte de todos los grupos.

Por otro lado, me resulta muy curiosa la ambigüedad a la que hace frente Ciudadanos ante la propuesta del PP. Por un lado, van diciendo que es un propuesta insuficiente y curiosamente, cogen y la apoyan. Creo que hay que ser un poco más consecuente.

¿Por qué los grupos de la oposición no han sido capaces de ponerse de acuerdo en un suelo de financiación?

La posición que tenía Ciudadanos es inaceptable para nosotros. Y segundo, el concepto que tienen ellos de inversión en educación pasa por hacer una media de gasto por alumno. No entendemos ese concepto y no estamos de acuerdo porque obedece a las diferencias socioeconómicas que hay en las comunidades autónomas. Y, por otro lado, lo que querían era vincularlo a las comunidades autónomas. Eso es un marco competencial de las comunidades autónomas.

Una vez que se han levantado de la mesa, ¿se marcha de la subcomisión con la sensación de que han conseguido negociar?

Nos hemos levantado porque el Partido Popular no se lo toma con seriedad y no pone dinero encima de la mesa. Si el PP viene mañana, cede y acepta el 5%, el PSOE estaría dispuesto a seguir hablando.

¿En qué punto queda ahora el pacto?

Otros sabrán, nosotros hemos dicho claramente la condición que hemos puesto. Hay más grupos parlamentarios y el PSOE no va a seguir en este juego que genera falsas expectativas entre la comunidad educativa y la sociedad. ¿Cómo se va a hablar de mejora educativa si no hay financiación del sistema? Si no hablamos de más profesores en las aulas, disminución de la ratio, dinero para infraestructuras, ampliación de la oferta educativa, modelo de inclusión; eso se hace poniendo recursos económicos. Por lo tanto, creo que hemos tenido una posición coherente. ¿Qué pasa con el resto de grupos? Tendrán que decir lo que hay. Hay 350 diputados, nosotros somos 85.

Se planteó que este acuerdo iba a sentar las bases de una nueva ley educativa, ¿en qué situación se encuentra la derogación de la Lomce tras esta decisión?

En la misma que estaba, en la vía parlamentaria o en la vía de la voluntad del Gobierno. Creo que hay una cuestión de la que la gente tiene que ser consciente, hay un Gobierno y tiene un titular, Mariano Rajoy y el PP. Nuestra decisión es clara. No queremos la Lomce y hemos hecho todo lo posible para derogarla. Lo que no vamos a hacer es condicionar el futuro de la educación española hacia un mal pacto educativo. Primero, no van a modificar grandes cosas porque hay diferencias ideológicas muy importantes. Segundo, lo que no vamos a hacer es castigar a la educación con un marco de financiación exiguo, insuficiente y que supone una burla para los esfuerzos que se han tenido que realizar en los últimos años.

¿Se siente responsable de que no vaya a haber una nueva ley educativa?

El que tiene la responsabilidad no es el PSOE, es el PP. Por un lado, llevan utilizando esta subcomisión durante este último año para hacer dejación de funciones, responsabilizando a la subcomisión del Congreso de cada uno de los problemas educativos y de su resolución. Creo que habría que preguntar al PP, que ha creado una ley que nadie quería y que ha dejado recortada la educación en España a unos niveles de verdadera pobreza. Responsabilizar al PSOE de la acción de Gobierno del PP roza el absurdo. Nosotros hemos tenido una línea educativa de inversión, hay que recordar que en el Gobierno de [Ángel] Gabilondo se alcanzó el máximo de inversión educativa en la historia de España, y cuando hemos sacado leyes adelante ha sido con consenso. A nosotros no se nos puede echar en cara algo de lo que no somos responsables.

Unidos Podemos ha criticado que ustedes apoyasen la metodología de la subcomisión, que requiere que se aprueben las decisiones por tres quintos. Aseguran que de esta forma las medidas solo salen adelante si cuentan con el apoyo del PP. Ellos abogan por una mayoría simple ¿por qué tomaron esta decisión?

Estamos hablando de un pacto educativo y solo se puede sacar adelante si hay una mayoría parlamentaria suficiente y eso no lo da una mayoría simple. Se trata de que sea un acuerdo de un amplio espectro del Parlamento. Eso no es una mayoría simple, eso no da estabilidad.