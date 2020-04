El coronavirus deja a las parroquias españolas al borde de la quiebra: calculan que perderán 255 millones del cepillo

300 millones de euros. Esa es la cantidad que, según la Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal, recaudan las 23.000 parroquias españolas en concepto de donativos, colectas y legados. De ellos, apenas el 15% (45 millones) provienen de suscripciones on line. Eso, hasta la llegada del coronavirus.

La pandemia ha llevado a cerrar los templos y a terminar con misas, bodas, bautizos o comuniones. Sin misas, no hay donativos. Sin donativos, muchas parroquias pueden verse abocadas al desastre. La Iglesia española calcula que, de prolongarse, los templos dejarán de ingresar 255 millones, lo que supone el 85% de su presupuesto y compromete la supervivencia económica de las comunidades. Y los curas no pueden, ni quieren, acogerse a un ERTE.

Promover las donaciones online

¿Qué hacer? Según ha podido saber eldiario.es, la Conferencia Episcopal y los ecónomos de las 70 diócesis españolas están ultimando un "plan de refinanciación de las parroquias españolas, unido a una severa contención del gasto, que permita capear el temporal a la espera de la vuelta a la normalidad. Así lo ha confirmado el gerente del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, quien sostiene que, pese al cierre de los templos, "se siguen pagando todos los gastos y todos los sueldos". Porque, por el momento, la Iglesia no ha contemplado ningún ERTE en su acción pastoral o socioeducativa.

"Ahora somos más necesarios que nunca. Aunque no salga en los medios, las parroquias españolas siguen haciendo muchas cosas y atendiendo a mucha gente, sobre todo a los más vulnerables", añade Barriocanal, que insiste en que, además de no haber interrumpido su labor caritativa, "los gastos de mantenimiento habituales no han descendido y las parroquias tienen que seguir pagándolos. Hay muchas necesidades que cubrir, por lo que el confinamiento está constituyendo en todos los templos un problema grave".

La refinanciación de los gastos de las parroquias vendrá unida a la potenciación de la plataforma 'Dono a mi Iglesia', que busca facilitar las donaciones y suscripciones online para que no se llegue a situaciones tan precarias como la actual en el futuro y permitir la tan ansiada autofinanciación de la Iglesia.

Colaborar con Cáritas, olvidar la 'X' de la Renta

En el corto plazo, sostienen fuentes episcopales, "todo el dinero tiene que ir a soportar las actividades que están llevando a cabo las parroquias y las diócesis, especialmente a través de Cáritas, para paliar los efectos de la pandemia en los más desfavorecidos".

De hecho, la campaña que Cáritas Española ha lanzado a nivel estatal (y en la que se engloba el famoso 'Resistiré' cantado por los principales artistas de nuestro país) será la única que la Conferencia Episcopal apoye en estos días, especialmente en Semana Santa, una fecha marcada en rojo por los católicos (y por los ecónomos de las diócesis).

Esta es la razón por la que ayer, después de una reunión por videoconferencia, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal decidió posponer, al menos hasta el 13 de abril, la campaña 'Xtantos' que invita a los ciudadanos a que marquen la casilla de la Iglesia católica en la declaración de la Renta. En su lugar, los obispos pedirán a sus fieles que donen el dinero a los proyectos de Cáritas en la lucha contra la pandemia.

