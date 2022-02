Queral Castellet, medalla de plata de snowboard 'halfpipe' en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín

La deportista Queralt Castellet se ha colgado la medalla de plata en la modalidad de snowboard halpipe en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. El metal de la deportista catalana, de 32 años, es la primera medalla del equipo español y la quinta de la historia de España en los Juegos de Invierno. Castellet ha sido segunda con una puntuación de 90,25, solo detrás de la estadounidense Chloe Kim, de 21 años, que ha revalidado el título logrado hace cuatro años.

La veterana llegaba a los Juegos con 17 podios en la Copa del Mundo una plata (2015) y un bronce (2021) en los Mundiales y sumando tres metales en los X-Games. La olímpica era la única medalla que se le resistía. Hasta hoy.

Dijiste que no te rendirías, que no dejarías de intentarlo. Eran tus quintos Juegos Olímpicos y has venido con la ilusión del primer día. ✨



❤️ Gracias, Queralt. Por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu pasión. #ElCorazónDeEspaña🇪🇸 late muy fuerte contigo. pic.twitter.com/MkTlUvP1Sw — Comité Olímpico Español (@COE_es) February 10, 2022

"Esta plata es un sueño hecho realidad, creo que es algo que significa y que demuestra que todo lo que se quiere, se puede y que todo lo bueno cuesta. Esto es algo que me han enseñado estos Juegos y aún así, se puede conseguir y todo es posible", ha dicho Castellet. "Obviamente, después de tantos intentos en los Juegos, es fácil llegar a pensar: '¿Por qué no? ¿Por qué no llega?' Ser capaz de hacerlo hoy es algo por lo que estoy muy, muy contenta, aún no me lo puedo creer".

"Esto llega después de cinco Juegos, de una vida y una carrera entera dedicada al snowboard, a un sueño, a una medalla olímpica. Desde Turín, que ahí es cuando empecé a soñar, cuando vi a las chicas en el podio y dije que quería estar ahí. Me planteé eso y no he dejado de luchar hasta hoy y ahí seguiré. Estoy haciendo el mejor 'snowboarding' que hecho nunca y lo más importante es que lo estoy disfrutando más que nunca. Creo que es mi mejor momento, estoy disfrutando del snowboard cada día, cada minuto".

La plata de Castellet es la segunda de una deportista femenina, casi 30 años después del bronce en eslalon de Blanca Fernández Ochoa en Albertville en 1992. El esquiador Francisco Fernández Ochoa (oro en Sapporo'72), el patinador Javier Fernández (bronce en Pyeongchang 2018) y el 'rider' Regino Hernández (bronce en Pyeongchang 2018) son los otros nombres que figuran en el pequeño palmarés.