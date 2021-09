Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:02 h

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que la negociación arrancada este miércoles con el Gobierno, en el marco de la mesa de diálogo, no tenga plazos fijos que puedan suponer un “corsé”. Pero a la vez ha advertido: “Esto no quiere decir que se alargue ‘sine die’. Habrá que ir avanzando y concretando”.

En una entrevista en Rac1, en la que no ha querido aportar más detalles sobre la conversación con Pedro Sánchez de los que ofreció el miércoles, ha argumentado que “una negoicación tan compleja no puede tener una retransmisión minuto a minuto”. Sí ha dejado claro que el encuentro no sirvió para hablar de inversiones públicas u otras cuestiones de actualidad, sino solamente del conflicto político abierto en Catalunya a raíz del procés.

“En reuniones de estas características, donde las partes están tan alejadas, lo que se necesita en un primer momento es hablar mucho y escuchar las razones del otro”, ha expresado. “El Gobierno debe entender las razones detrás de la amplia mayoría que hay en Catalunya”, ha añadido, y ha recordado una vez más que la solución que creen imprescindible para resolverlo es la autodeterminación y la amnistía.

En cuanto a la crisis abierta en el seno del Govern por los nombres que propuso Junts para la mesa, Aragonès ha descartado que esto vaya a suponer el fin del acuerdo entre ambos partidos para gobernar. También ha explicado que este jueves se reunirá con el vicepresidente Jordi Puigneró para darle cuenta de los detalles de la reunión.

Informa Pau Rodríguez.