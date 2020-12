Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:02 h

El rey emérito, Juan Carlos I, no regresará a España en Navidad debido a la situación de la pandemia de coronavirus y a su condición de persona de alto riesgo, según ha comunicado este jueves a la Cadena COPE y Espejo Público. "He decidido no viajar en estas fechas navideñas por la triste situación de la pandemia en España y en el mundo, y por ser persona de alto riesgo. Con la esperanza de que todo mejore", dice el mensaje remitido a Espejo Público.