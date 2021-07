Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:40 h

75 días después, España vuelve cada vez más al toque de queda nocturno. La multiplicación acelerada de casos de COVID-19 ha hecho que varias comunidades autónomas recurran a las restricciones de horario que marcaron los seis meses de estado de alarma entre el 25 de octubre de 2020 y el 9 de mayo de 2021. Catalunya, la Comunitat Valenciana, Navarra o Cantabria han echado mano de esta medida ante el avance de la pandemia.

"Ahora está justificado", analiza el epidemiólogo, catedrático y director de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Rodríguez Artalejo, quien añade que "probablemente serán medidas temporales porque se está avanzando mucho en la vacunación de los jóvenes, que son el principal vector de transmisión". Otros expertos difieren, no porque no crean que la medida vaya a tener efecto, sino porque opinan que se podría haber actuado de una manera más gradual. "Nos parecía que con cerrar ciertas actividades no era necesario llegar al toque de queda", sostiene María Urtasun, epidemióloga, enfermera comunitaria y profesora en la Universidad de Alcalá. "Aunque es cierto que en algunas comunidades estamos viviendo ya situaciones bastante explosivas y no se puede no hacer nada", añade.

Por Raúl Rejón, Daniel Sánchez Caballero y Marcos Pinheiro.