Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:15 h

Reclusos o niñatos. No ha existido un término medio para referirse a los jóvenes afectados por el macrobrote de Mallorca. Este ha sido el mayor foco registrado en España en toda la pandemia, que ha dejado más de 1.800 positivos, 5.000 viajeros en cuarentena, 14 hospitalizados y al menos un caso en la UCI. Además, las familias de los chicos que no están en los hoteles de Palma tendrán que guardar encierro junto a ellos cuando lleguen a casa y los servicios de Atención Primaria mantener el seguimiento de todos los contactos y contagios, que están repuntando de forma clara. Una tendencia que no se debe exclusivamente al brote del archipiélago balear.

Escribe Mónica Zas.