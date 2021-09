Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:20 h

"Yo, la verdad, es que no me quería vacunar todavía". A Ángel, de 25 años, igual que a su hermano Helder, de 28, les quedan unos cinco minutos de espera por si les hace reacción la dosis de Janssen que les acaban de administrar. "Es que he leído muchas teorías, ¿sabes? Y quería esperar un poco más de tiempo. Pero mi papá me mandó por Whatsapp que hoy estaban por el barrio y al final me decidí", añade. El barrio es Trinitat Vella, en Barcelona, uno de los que tiene una cobertura vacunal más baja de la ciudad. Solo un 46% con pauta completa.

En la plaza más céntrica del barrio se montó este jueves un dispositivo para captar para la inyección a los que, por la razón que sea, no han respondido todavía a la llamada de la Administración. Superado el hito del 70% de población vacunada en toda España, pero sabiendo que habrá que sobrepasar el 80% para alcanzar cierta normalidad debido a la variante delta, las comunidades autónomas empiezan a desplegar estrategias como esta para llegar a los rezagados.

