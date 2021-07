Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:14 h

Ni la Casa Real cuesta los 8,4 millones de euros que figuran en los Presupuestos Generales del Estado bajo esa partida ni la Guardia Real –un organismo militar al servicio del rey– los 6,4 millones de euros que le atribuyen las cuentas públicas en el apartado del Ministerio de Defensa. Las nóminas de los 1.514 efectivos que a día de hoy componen el cuerpo no están incluidas en ese capítulo, sino que se sufragan con el gasto de personal de las Fuerzas Armadas, según la información a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Los salarios de los miembros de la Guardia Real, por tanto, se pagan al margen de los 6,49 millones de euros que los presupuestos asignaron a ese cuerpo en 2021. ¿Y qué incluye esa partida presupuestaria? Locales, suministros, vestuario, agua, alimentación, combustible, limpieza, o dietas, entre otras cosas, pero no los sueldos de la plantilla, que también corren, no obstante, a cargo del Ministerio de Defensa y no de la Casa Real [puedes consultar aquí el desglose del presupuesto de la Guardia Real].

Escribe Irene Castro.