Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

Si el SARS-CoV-2 no provocara secuelas y síntomas persistentes en un pequeño porcentaje de los infectados sería el único virus que no lo hiciera. Sin embargo, analizar estos efectos a largo plazo no es sencillo. A lo largo de la pandemia algunos estudios con grandes limitaciones han causado alarma al dar la impresión de que lo infrecuente era casi inevitable. Un ejemplo es el posible efecto que la COVID-19 tiene sobre el corazón: pese a la preocupación inicial, trabajos recientes sugieren que estos daños son muy raros y, además, leves y pasajeros.

Escribe Sergio Ferrer.