Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:42 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala este domingo en una entrevista realizada por El Periódico que "uno de los elementos que más dolor causó, y más estragos causó en la primera ola, fue la atención en las residencias de mayores y la atención a las personas de edad avanzada". Por eso, el socialista sostiene que una de las reflexiones que tenemos que hacer durante los próximos años es "hacer un sistema menos costoso y más acorde con lo que quieren nuestros mayores que es quedarse en casa" y "en consecuencia reformar nuestra ley de dependencia".

Al ser preguntado sobre la inauguración del hospital de Madrid, Sánchez se mantiene al margen diciendo que no va "a entrar en ese tipo de reflexiones". No obstante, agrega que "la gran lección que tenemos que extraer es la de reforzar la atención primaria. Ahí donde el sistema durante estos últimos años no ha comprometido tantos recursos como debiera y que ahora lo hemos visto y sufrido en primera persona".