No te pierdas la obra ‘Dolores. Con las alas del amor salté la tapia’

‘Dolores. Con las alas del amor salté la tapia’ es una obra de teatro multipremiada que se desarrolla en el verano de 2024, un asfixiante escenario donde la vocación, sobre todo la de los teatreros, ha pasado a mejor vida. Una obra dirigida por Selu Nieto que puedes ver del 13 al 23 de mayo en la Sala Teatro Cuarta Pared de Madrid.

Dolores no es más que una historia de amor. Amor odioso, pasión congelada, fecunda esterilidad, juventud marchita. Los protagonistas de esta historia no sienten mariposas en el estómago cuando sus miradas se cruzan, sienten náuseas. No es Cupido quien les atraviesa con su flecha, sino unos terribles dolores: corazones que se resquebrajaron por mentiras, pulmones encharcados de fracasos, reproches enquistados, sueños putrefactos… ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos por amor? ¿Qué nos queda tras haberlo entregado todo, además del alma repleta de cicatrices? Y a pesar de todo, sólo es en las cicatrices donde se puede vislumbrar quiénes fuimos. Tal vez reabriendo viejas heridas, hurgando en ellas, se calmen los dolores. Tal vez con la sangre que se desborda, estamos a tiempo de reescribir la historia.

