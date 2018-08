Facebook censura por error una foto del Holocausto en plena batalla contra el filtro automático de contenidos

Facebook ha eliminado durante algunas horas un post del Centro Anna Frank para el Respeto Mutuo que incluía una imagen con niños desnudos en un campo de concentración en la época nazi. El Centro denunció que no recibió ninguna explicación tras la desaparición del contenido. Tras sus quejas tanto en Facebook como en Twitter, la red social de Mark Zuckerberg ha restituido el contenido y ha pedido disculpas.

Según las explicaciones de Facebook, sus reglas no permiten "imágenes de niños desnudos" en la plataforma. "Sin embargo, entendemos que esta es una imagen importante con trascendencia histórica y la hemos restaurado. Pedimos disculpas y agradecemos que lo hayan puesto en nuestro conocimiento", ha publicado como contestación a las quejas del Centro a través de Twitter.

