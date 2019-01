Francia multa con 50 millones de euros a Google por no informar con claridad de cómo usa los datos de sus usuarios

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), la agencia gala con competencia en materia de protección de datos, ha multado este lunes a Google con 50 millones de euros. Tras una investigación de varios meses a raíz de una denuncia de dos organizaciones proprivacidad, el regulador francés ha considerado que la empresa estadounidense viola en varios puntos el Reglamento General de Protección de Datos europeo. Por ello le ha impuesto la sanción máxima que contempla esta norma, que entró en vigor en toda la UE el pasado mayo.

En su resolución, la CNIL critica que la "arquitectura general" que Google utiliza para explicar a sus usuarios cómo será usada su información es deficiente. "La información relevante es accesible solo después de varios pasos, a veces con hasta cinco o seis acciones. Este es, por ejemplo, el caso si un usuario desea tener información completa sobre la recopilación de su información para la personalización de anuncios, o para su geolocalización", censura.

Además, "la información entregada no siempre es clara y comprensible", ahonda la agencia gala. Expone que, incluso una vez que el usuario llega a los documentos que detallan cómo serán tratados sus datos personales, estos son difícilmente comprensibles. "Los usuarios no pueden comprender el alcance de los tratamientos implementados por Google. Sin embargo, estos tratamientos son particularmente masivos e intrusivos", afirma.

Otro de los motivos de la multa a Google ha sido no plegarse ante uno de los grandes caballos de batalla del Reglamento, los consentimientos plancha. La nueva protección de datos europea aspira a acabar con prácticas como la de marcar una casilla para consentir tratamientos de datos extensivos. Ahora las plataformas están obligadas a conseguir un "consentimiento inequívoco" de los usuarios para cada uso que planean dar a su información personal. Algo que Google no cumple, señala la CNIL.

La multa llega tras la denuncia de dos organizaciones proprivacidad y de defensa de los derechos digitales francesas, None Of Your Business y La Quadrature du Net. La CNIL justifica la cuantía de la multa en que "las deficiencias detectadas continúan hasta el día de hoy y son violaciones continuas del Reglamento. No es una brecha puntual, delimitada en el tiempo" y en la profunda implatación de Android, el sistema operativo para smartphones que gestiona Google y que se rige con las mismas prácticas de recolección de datos del buscador.