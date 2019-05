Google regaló 130.000 euros en publicidad a falsas clínicas de abortos en EEUU que en realidad disuadían a las mujeres

Google regaló 150.000 dólares (130.000 euros) en publicidad durante 2011 y 2015 al Grupo Obria, que cuenta con varias clínicas fundadas por organizaciones católicas en los EEUU. A través de estos anuncios, el grupo se hacía pasar por una organización proelección e incluso llegaba a promover a sus clínicas como lugares donde se practicaban abortos, según The Guardian. En realidad, ofrecían todo lo contrario.

En 2014, otra organización a favor del derecho al aborto denunció que el Grupo Obria engañaba a los usuarios con sus anuncios y que sus clínicas, aunque en un principio parecía que ofrecían abortos y otros servicios médicos, en realidad se dedicaban a persuadir a las mujeres y a ofrecerles información para que no lo hicieran.

Las clínicas, conocidas popularmente como Centros de Crisis para Embarazadas, en algunos casos se encontraban situadas a unos pocos metros de los Centros de Planificación Familiar. Estos lugares proveen de atención a las mujeres embarazadas y les ofrecen test gratuitos, ultrasonidos y asesoramiento. Sin embargo, según el diario inglés, "también buscan disuadir del aborto a las mujeres que entran y no ofrecen referencias para tratamientos alternativos".

Programa de becas para las ONGs

Muchas de las publicidades de las clínicas del Grupo Obria sugieren ofrecer medios para ayudar a las mujeres a abortar, pero en realidad son contrarias a ello. También rechazan todas las formas de anticoncepción.

The Guardian ha obtenido una captura de pantalla en la que un empleado de Choose Life Marketing (una organización provida) busca ayuda en una sala de chat para optar a la subvención de Google. Un trabajador de la tecnológica le dice que, en el pasado, fueron rechazados anuncios de otras dos organizaciones porque sus webs no eran seguras, no porque el contenido fuera inadecuado.

The Guardian ha contactado con Google, que rechaza hacer comentarios sobre el tema y asegura que todos sus anunciantes cumplen con las políticas. Una de estas cláusulas advierte sobre los anuncios que "pretenden engañar a los usuarios excluyendo información relevante o dando información engañosa sobre productos, servicios o empresas".

La multinacional premió al Grupo Obria en el marco de un programa dirigido a las ONGs de todo el mundo y en el que se las premiaba con hasta 10.000 dólares (8.900 euros). The Guardian también refleja que "no está claro qué anuncios exactos se publicaron a través de las becas de Obria, porque la información no es pública".