Facebook investiga las interacciones de una red de cuentas falsas con el perfil del Ministerio de Sanidad

Facebook está investigando la aparición de una red de varios cientos de cuentas falsas que han aumentado artificialmente los datos de 'me gustas' del perfil del Ministerio de Sanidad en la red social. El rastreo de la actuación de esta red fraudulenta se produce a raíz de una denuncia del propio Ministerio de Sanidad ante Facebook, ha informado el departamento que dirige Salvador Illa.

La plataforma había confirmado a eldiario.es este lunes que había recibido reportes de usuarios acerca de estos perfiles falsos, pero no había desvelado el origen de las denuncias. "El mismo viernes, el Ministerio puso en conocimiento de Facebook la existencia de una actividad anómala en su cuenta oficial", desvela ahora Sanidad.

Desde el viernes, varios cientos de cuentas falsas creadas en los últimos días y con fotografías de mujeres jóvenes como única información en sus perfiles han interactuado con varias publicaciones del Ministerio. En especial con los vídeos, como los que incluyen la rueda de prensa del comité técnico de expertos que todos los días comienza con declaraciones del doctor Fernando Simón y en el que también participan responsables del Ministerio de Transportes y las fuerzas de seguridad.

La irrupción de la red de esta red de cuentas falsas había provocado la alarma de muchos usuarios. Su efecto en las cifras de interacción de las publicaciones del Ministerio era muy notoria (multiplicaron por 1.000 el número medio de 'me gusta' que recibían sus post) y las cuentas altamente sospechosas, puesto que a su reciente creación y a la ausencia de cualquier información personal sumaban el empleo de nombres propios extranjeros.

Sanidad niega ninguna responsabilidad en la actuación de esta red de perfiles. Al contrario, afirma que "es víctima de actividad fraudulenta por parte de diversas cuentas aparentemente falsas que generan interacciones masivas en publicaciones concretas de la cuenta oficial de Facebook".

Escaso impacto en la viralización

Varios expertos en publicidad han explicado a eldiario.es que el empleo de perfiles falsos en Facebook no tiene tanto impacto en la viralización de mensajes como algunos medios de comunicación han dado a entender este lunes. "La ayuda real a la viralidad y la penetración de los mensajes es cero", asevera Javier González Recuenco, experto en marketing digital y fundador de la agencia Singular Targeting.

Recuenco avisa que actualmente ese tipo de métricas influyen "ligeramente" en el algoritmo de Facebook, que entiende que la publicación está teniendo éxito y se la muestra a un número sensiblemente mayor de usuarios. No obstante, esto no tiene un gran efecto en las personas, que "ya han desarrollado sus propios filtros para saber lo que les interesa y lo que no sin fijarse en la cantidad de 'likes' de una publicación". Al contrario, el experto afirma que sirven para dar "un pretendido efecto halo que no es tal".