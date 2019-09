Dos productoras de cine amenazan por carta a usuarios de toda España con llevarlos a juicio por piratería si no pagan 400 euros

Juzgados de Madrid, País Vasco, Valladolid y Cádiz aceptan la dirección IP como prueba para identificar a presuntos violadores de copyright Las productoras exigen el pago de una indemnización de 400 euros para no ir a juicio. En Bilbao han conseguido que los jueces impongan multas de 150 euros La recomendación de los abogados es no pagar: "Decir que la persona que contrató la línea es equivalente al usuario que realizó la descarga no tiene ningún sentido"