Jorge Fernández cancela su presencia en el macroevento de criptomonedas del que alerta la CNMV

El presentador Jorge Fernández ha cancelado su participación en el macroevento sobre criptomonedas que se va a celebrar este sábado en Madrid. Así lo ha asegurado su representante a elDiario.es, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertara ayer de que este acto, que aspira a reunir a 7.000 personas en el WiZink Center para promover criptoinversiones, está organizado por una empresa sin licencia para captar inversores y patrocinado por varios chiringuitos financieros.

Fernández había sido confirmado por los organizadores como uno de los presentadores del Mundocrypto Metaverse day, que pretende acercar las inversiones en criptomonedas al público general a través de figuras televisivas. Además de Fernández, los promotores del congreso han fichado como presentadora a Cristina Pedroche, que de momento mantiene su participación en el acto pese a los avisos del regulador financiero.

Los actores de la serie La que se avecina, Pablo Chiapella y Macarena Gómez, también tienen programado un sketch de humor durante el evento, mientras que el rapero Maikel Delacalle y el mago Julius Dein llevarán a cabo actuaciones en directo. Contactados por elDiario.es tras la alerta de la CNMV enviada este martes, ninguno ha informado de cambios en el programa en lo relativo a sus actuaciones.

NO seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day. — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) 24 de agosto de 2022

Tampoco los economistas Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo, colaboradores en varios medios de comunicación. Ambos han asegurado a este medio que utilizarán sus intervenciones en el acto para alertar de los riesgos de invertir en criptomonedas.

“Yo voy a participar en una mesa como experto que ha alertado en decenas de ocasiones, artículos y entrevistas sobre el riesgo, volatilidad y evidencia de no regulación de las criptoactivos como activo financiero y de inversión”, ha manifestado Lacalle.

“Mi posición con respecto a los criptoactivos siempre ha sido la misma: que nadie sin conocimientos debería invertir en ellos (en general, como en cualquier otro activo, pero especialmente en éstos por tratarse de una nueva categoría en la que ha entrado mucha gente sin criterio ni experiencia), ha declarado Rallo: ”De hecho, soy muy escéptico respecto al futuro de la mayoría de criptoactivos. Que no tengas conocimientos, claro, no significa que no puedas adquirirlos informándote y formándote: pero primero debe ir la formación y sólo después la inversión“. ”Éste será el mensaje central de mi intervención y no veo ninguna incompatibilidad con el llamamiento a la prudencia y a la información de los asistentes que ha hecho la CNMV“, ha añadido.

Una empresa sin licencia y chiringuitos financieros

La alerta de la CNMV llega por la preocupación del regulador por la presencia de estas caras reconocidas banalice los riesgos de la inversión en criptomonedas, desaconsejada para personas sin formación debido a la alta volatibilidad de estos activos.

“Esperamos que en ese evento y los expertos y famosos que presentan e intervengan se informen e informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos, especialmente ahora que tantos inversores están viendo desaparecer su dinero por invertir en estos activos no regulados y sin garantías”, ha pedido la CNMV.

El organismo ha avisado a su vez de que la principal organizadora del evento, Mundocrypto está incluida en su “lista gris”, formada por entidades que no cuentan con “ningún tipo de autorización ni están registradas” para realizar actividades de captación de fondos ni prestar servicios de naturaleza financiera.

“La CNMV recuerda que ya advirtió en 2021 que Mundocrypto no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros”, reitera sobre la principal organizadora del macroevento.

Además, tres de las empresas patrocinadoras han sido declaradas por el regulador como “chiringuitos financieros”. La CNMV ha enviado alertas sobre Huobi, Bitget y Bybit, ya que “no están autorizadas para prestar servicios de inversión”, entre los que “se incluye el asesoramiento” que será una de las actividades principales del criptoevento del WiZink.

Los organizadores del acto, que este 2022 se celebrará por tercera vez tras dos ediciones que también estuvieron rodeadas de polémica, han preferido no hacer ninguna declaración sobre la alerta de la CNMV.