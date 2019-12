El papel de la mujer en la ciencia es "esencial" y hay que darle visibilidad

El papel de las mujeres en la ciencia es "esencial" pero hay que darle visibilidad y trabajar más en el tema de la equidad, aseguró la investigadora asociada del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés), la panameña Gina Della Togna.

Della Togna, doctora en ciencias biológicas, recibió este miércoles el premio Nacional L'Oréal Unesco Por las Mujeres en la Ciencia 2019, y valoró en una entrevista con Efe las diferencias de género que afectan a esta área del conocimiento.

Pregunta: ¿Cuál es el papel de la mujer en el campo de la ciencia?

Respuesta: Es esencial. En Estados Unidos la mayoría de la población que estudia carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas son mujeres.

Los laboratorios, en porcentaje, son dominados por mujeres y va en aumento y no pasará mucho tiempo hasta que veamos un tipo de igualdad en el campo.

P: ¿Cuánto participa la mujer en la ciencia?

R: Según datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) solo un 30 por ciento de mujeres son las que se dedican a la ciencia en el mundo. Este porcentaje varía de región en región y es un fenómeno que se debe a condiciones sociopolíticas y económicas de los países.

P: ¿Esas condiciones sociopolíticas y económicas dónde y cómo comienzan?

R: Comienza en la crianza en casa, luego los salarios para este tipo de carreras, la disponibilidad de carreras del área Steam (relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas) y los roles en los que las mujeres se ven involucradas en el día a día, que claramente excluyen a los hombres.

P: ¿Qué sucede en Latinoamérica?

R: En el caso de América Central y Latinoamérica, el 50 % de los grados de doctorado son ganados por las mujeres, una cifra bastante elevada, sin embargo, el 100 % de las posiciones de mando son ocupadas por hombres, es decir (la falta de equidad) que es un fenómeno a nivel regional y global.

P: ¿Que más mujeres se involucren en el campo de la ciencia es el camino al cambio?

R: Estoy seguro que es el camino al cambio y la equidad. Iniciativa como el premio L'Oréal UNESCO son increíbles y tienen como objetivos visibilizar a las mujeres y traer a la vista del público la importancia del rol de las mujeres en la ciencia".

P: ¿En cuánto tiempo esperan ver esa equidad?

R: Eso dependerá del tiempo que no hagamos conscientes de la situación.

P: En su opinión ¿qué se debe hacer para acortar esta brecha?

R. Primero comprender la situación y buscar soluciones. Fomentar el desarrollo de carrera e involucrar a más mujeres en carreras en el área de steam.

P: Como mujer ¿cómo ha sido su camino este mundo dominado por hombres?

R: Uyy! Ha sido un camino bastante difícil, pero no ha sido imposible. Ha requerido mucha determinación, temple y enfrentar a situaciones y personas que a veces han querido que no cumpla mis metas o no logre ciertos objetivos, pero la clave es la determinación y en creerse capaz.

P: Para usted ¿qué significa este premio?

R: Para mi es un gran orgullo y una responsabilidad representar a todas las mujeres que hacen ciencia en este país (Panamá), es un logro grande y representa un premio al esfuerzo y dedicación de muchos años.

P: ¿Qué opinión tiene sobre el movimiento feminista que se toma el mundo en estos momentos?

R: Yo realmente no apoyo los extremos, para mi todo los extremos no son positivos, pero sí apoyo que se forme un camino a la equidad, porque hay un historial de desigualdad de género y ha sido parte del procesos evolutivo de la sociedad.

P: ¿Cómo fue esa decisión de tomar una carrera científica?

R: Yo desde pequeñita sabía que quería ser científica, no recuerdo el exacto momento, pero es algo con lo que nací y crecí. Es algo que siempre trabaje y busqué.

P: ¿Tiene algún mensaje para las chicas que quieren tomar una carrera steam?

R: Bueno, lo primero es informarse sobre lo que nos ofrecen los diferentes campos y trabajar de acuerdo a la pasión de cada uno tiene. Mi recomendación es siempre creerse capaz y siempre creer que es posible obtener los resultados y la meta que uno quiere.

Rogelio Adonican Osorio