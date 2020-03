Cientos de presos escapan de cárceles de Brasil tras las restricciones por el coronavirus

Cientos de presos se han escapado de cuatro prisiones con régimen abierto en el estado de Sao Paulo, en el sudeste de Brasil, después de que las cárceles cancelaran los permisos por las vacaciones de Pascua y reforzaran las restricciones a los visitantes por el coronavirus.

En las grabaciones de vídeo, difundidas en redes sociales y en medios brasileños, se puede ver a decenas de reclusos huyendo por una calle cercana una cárcel costera, y también pasando por un campo de fútbol situado en una playa.

#Brasil | Presos fazem rebelião em cinco presídios de #SãoPaulo; dezenas fogem.

Motins teriam sido motivados pela proibição do governo à saída de detentos do regime semiaberto em razão do avanço do #coronavírushttps://t.co/3sSN3Ng7oYpic.twitter.com/KGfaMk4Py0