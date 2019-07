Nike retira del mercado una zapatilla por incluir un símbolo considerado racista tras la protesta del exjugador Kaepernick

En vísperas del 4 de Julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, Nike ha decidido retirar del mercado unas zapatillas de edición limitada que muestran una de las primeras versiones de la bandera de Estados Unidos. En los últimos años esta bandera se ha convertido en un símbolo para los nacionalistas blancos y grupos racistas. Nike ha tomado esta decisión después de que el exjugador de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) Colin Kaepernick criticara el modelo por considerarlo ofensivo.

Los conservadores estadounidenses han reaccionado de inmediato y han criticado la decisión del fabricante. Un senador republicano ha indicado que la decisión de Nike es antiestadounidense. La bandera conocida como Betsy Ross muestra trece estrellas en un círculo, que representan las trece colonias iniciales y es una de las muchas versiones primigenias de la bandera de Estados Unidos. Lleva el nombre de una costurera de Filadelfia a quien se atribuye el diseño de la primera bandera estadounidense con barras y estrellas a finales del siglo XVIII, aunque la mayoría de historiadores creen que se trata de una leyenda. En los últimos años la bandera se ha convertido en un símbolo para los nacionalistas blancos y el partido Nazi de Estados Unidos.

Las zapatillas ya habían llegado a las tiendas [también online], ya que se trata de una edición limitada que quería conmemorar el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Según el Wall Street Journal (WSJ), el exjugador de la NFL, y ahora activista, Colin Kaepernick, criticó a Nike por vender unas zapatillas con un símbolo que muchos consideran ofensivo, ya que está vinculado a los tiempos de esclavitud. Kaepernick libra una lucha contra el racismo desde sus tiempos de jugador ya que durante varias temporadas se arrodilló cuando sonaba el himno durante los partidos en protesta contra la desigualdad racial y la brutalidad policial.

"Nike ha decidido retirar del mercado el modelo Air Max 1 Quick Strike Fourth of July ya que mostraba una de las primeras versiones de la bandera de Estados Unidos", ha indicado un portavoz de la compañía al WSJ.

En respuesta al anuncio, Doug Ducey, gobernador republicano de Arizona, ha calificado a Ross de "madre fundadora" de Estados Unidos y ha tuiteado el siguiente mensaje: "No puedo expresar con palabras mi decepción por esta terrible decisión. Estoy avergonzado por el comportamiento de Nike".

Ducey también ha indicado que ha solicitado a la autoridad de comercio del estado que retire los incentivos económicos para que Nike abra una fábrica en Arizona. "En vez de conmemorar la historia de Estados Unidos con motivo del Día de la Independencia, Nike ha decidido que Betsy Ross no se merece esta distinción y se ha doblegado ante la actual avalancha de corrección política y de revisionismo histórico".

Por su parte, el senador republicano Ted Cruz ha señalado que Nike "sólo quiere vender zapatillas a gente que odia la bandera estadounidense".

Josh Hawley, un senador republicano de Missouri, ha indicado que Nike es "una empresa antiestadounidense. Tan simple como eso".

La presentadora de Fox News, Laura Ingraham, que en el pasado ha recibido críticas por sus comentarios racistas y recientemente entrevistó a Donald Trump durante su viaje Francia para las celebraciones del aniversario del Día D, también ha tuiteado un mensaje. "No más zapatillas Nike para nuestra familia", afirma.

El WSJ ha indicado que las zapatillas ya habían llegado a las tiendas, pero que Nike les pidió que las devolvieran a la fábrica, sin dar más explicaciones. El sitio web de reventa StockX está vendiendo algunos de estos modelos por más de 2.000 dólares.

La bandera de Betsy Ross ya ha sido motivo de polémica en el pasado. En 2016, el director de una escuela de Michigan pidió disculpas después de que los estudiantes ondearan la bandera durante un partido de fútbol.

En ese momento, Cle Jackson, presidente de la sección local de Greater Grand Rapids de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), señaló que la bandera se había convertido en un símbolo del llamado 'movimiento patriota' y otros grupos milicianos que defienden el supremacismo blanco y se oponen a la creciente diversidad racial de Estados Unidos".

Kaepernick, de 31 años, no ha jugado en la NFL desde 2016, cuando inició una campaña de protesta para llamar la atención sobre la injusticia social y la desigualdad y decidió arrodillarse cada vez que sonara el himno nacional de Estados Unidos durante un partido. El exjugador llegó a un acuerdo extrajudicial a principios de año, tras denunciar que la liga lo había puesto en una lista negra junto a otro jugador y no les permitían jugar por sus convicciones políticas.

El año pasado Nike lanzó una campaña publicitaria centrada en el activismo de Kaepernick y con el lema: "Cree en algo incluso si eso significa sacrificarlo todo. Simplemente hazlo". A pesar de las críticas de algunas voces conservadoras, Nike señala que tras la campaña sus ventas subieron un 31%. En lo que va de año sus acciones han subido un 15%.

Traducido por Emma Reverter