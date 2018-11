Recorriendo el Kumano Kodo, los caminos sagrados de Japón

En la península de Kii, al sur de Kioto, y atravesando las prefecturas de Osaka, Wakayama y Mie, se encuentra uno de los más importantes caminos de peregrinación de Japón: el Kumano Kodo. Una ruta con más de mil años de antigüedad, hermanada con el Camino de Santiago, y reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2004.

Qué es el Kumano Kodo

El camino Kumano, o Kumano Kodo, no es una única ruta de peregrinación sino toda una red de senderos que conecta tres importantes e imponentes santuarios: el Hongu Taisha, el Hayatama Taisha y el Nachi Taisha, conocidos en conjunto como Kumano Sanzan. Una experiencia espiritual en sí misma que atraviesa los viejos bosques de los montes Kii y que ha puesto a prueba a los peregrinos tanto física como mentalmente desde el periodo Heian (794-1185).

Un lugar sagrado del sintoismo en el que se venera a los kami, los espíritus de la naturaleza, y en el que cada kilómetro recorrido nos sumerge un poco más en un halo mágico de misterios y belleza. Un lugar perfecto para huir del bullicio de las ciudades, encontrarnos cara a cara con el silencio y la paz del bosque, comprender los fundamentos del sintoísmo y vivir una peregrinación que cada vez atrae a más y más visitantes, tanto nacionales como internacionales.

Los caminos del Kumano Kodo atraviesan viejos bosques repletos de cedros y árboles de alcanfor.

Los santuarios del Kumano Kodo

Kumano Hongu Taisha

Para llegar a él hemos de subir unas largas escaleras rodeadas de grandes y viejos cedros. Es el santuario principal de otros 3.000 repartidos por todo Japón y pertenece a las primeras etapas del sintoísmo. Aquí además se encuentra el Otorii, el arco torii más grande del mundo, una puerta tradicional que da acceso a un área sagrada de 33,9 metros de alto, 42 metros de ancho y un peso de 172 toneladas.

Kumano Hayatama Taisha

Se encuentra en la desembocadura del río Kumano, punto clave que une las montañas de Kii con el Pacífico, su acceso es sencillo y se integra plenamente en la naturaleza. Otro punto de interés lo encontramos en la Gotobiki-iwa, una enorme roca sagrada en cuya base se halla el santuario Kamikura-jinja. Las escaleras que dan acceso a ella pondrán a prueba tus piernas.

Kumano Nachi Taisha

Un buen ejemplo de la convivencia entre budismo y sintoísmo. Merece la pena subir la impresionante cuesta Daimonzaka de 267 peldaños que da acceso al santuario para disfrutar de su bosque de cedros. Uno de sus principales atractivos es además la estampa que ofrece la pagoda del templo Seiganto-ji con la cascada Nachi de fondo, la más alta de Japón con sus 133 metros de caída, y posiblemente la imagen más representativa de todo el Kumano Kodo.

En el santuario de Kumano Hayatama Taisha naturaleza y espiritualidad van de la mano.

Las rutas del Kumano Kodo

Ruta Nakahechi

Es conocida como la ruta imperial, es utilizada desde que los ancestros imperiales comenzaron la tradición en el siglo X y hoy en día es la más popular y accesible de todas. En unos cuatro días podemos salir desde Tanabe, pasar por el santuario Hongu Taisha y terminar en el santuario Nachi Taisha. El total son unos 40 km.

Ruta Kohechi

Una de las rutas más complicadas, tanto por su longitud (70 km) como por sus ascensos pues atraviesa tres puertos de más de 1.000 metros de altura. Atraviesa la península de Kii de norte a sur para unir los templos budistas de Koyasan con los santuarios Kumano Sanzan.

Ruta Ohechi

Es también conocida como Ruta de la Costa pues une Tanabe con el templo Fudarakusan-ji, cerca del santuario de Kumano Nachi Taisha. No es muy frecuentada y hay poca información sobre ella, pero su mayor atractivo lo encontramos en las vistas que ofrece del Pacífico.

Ruta Iseji

Una ruta muy variada que ofrece paisajes muy distintos. Se encuentra en la costa este de la península de Kii y une el santuario de Ise con la zona de Kumano. Fue especialmente visitada durante el periodo Edo (1603-1868) y llama la atención el trabajo de empedrado de sus caminos que evita la erosión.

En el Kumano Hongu Taisha se encuentra Otorii, que con casi 34 metros de alto es el tori más alto del mundo.

Cómo hacer el Kumano Kodo

Recorrer a pie el Kumano Kodo no es moco de pavo, hay que estar preparado físicamente y además hay que dedicarle varios días de nuestra estancia en Japón, pero si lo haces te llevarás a casa una experiencia inolvidable. Como te contamos, hay rutas más exigentes que otras y si no dispones de mucho tiempo quizá podrías decantarte por solo una de ellas. La ruta Nakahechi es la más popular de todas pero ten en cuenta que al menos le tendrás que dedicar 4 días. Los alojamientos en el Kumano Kodo no son especialmente numerosos (los puedes consultar y reservar en Kumano Travel) por lo que las etapas te las marcarán las distancias que encontrarás entre una cama y otra. Eso sí, no te preocupes por el equipaje, podrás caminar con una mochila ligera y enviar tus maletas de un alojamiento a otro a través de una empresa de transportes.

Otra posibilidad, si no dispones de mucho tiempo, es recorrer los principales puntos de interés del Kumano Kodo utilizando algún transporte, pero si eliges esta opción no dejes de caminar algún tramo del camino, por pequeño que sea, para ser consciente de la belleza del lugar. Puedes moverte en autobús o, si lo prefieres, alquilando tu propio coche, lo que sin duda te dará una libertad de movimientos mucho mayor. Si no quieres cambiar de alojamiento también puedes establecer tu base en un punto en concreto (Kii-Katsura está especialmente bien comunicado) y moverte cada día desde ahí para realizar diferentes visitas.