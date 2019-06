Viajes y vacunas: tu salud en vacaciones

Que si los billetes, el equipaje, la documentación, los hoteles… Entre los múltiples preparativos que suelen conllevar los viajes hay uno al que le debes prestar especial atención: tu salud. Y eso es algo que empieza mucho antes de que pongas los pies en tu nuevo destino.

Por lo general, hay muchos destinos que no implican ningún tipo de preparación sanitaria, pero hay muchos otros que sí, sobre todo si se encuentran en determinadas zonas de África, Asia o Sudamérica, especialmente en latitudes tropicales. Por eso, si tu próximo viaje es fuera de Europa o Norteamérica, conviene que eches un vistazo cuanto antes a los requerimientos sanitarios del país o los países que vayas a visitar.

Dónde vas y qué vacunas necesitas

Muchas enfermedades que no tienen presencia en Europa sí pueden ser un problema real en muchos otros países. Para muchas de ellas existen vacunas que previenen del contagio, pero para otras tantas no, por lo que tendrás que recurrir a medicamentos profilácticos y a extremar la precaución. Recuerda que son muchas las enfermedades que podrían arruinar tu viaje, así que es mejor no tomárselo a la ligera.

Si ya tienes decidido tu próximo destino puedes recurrir al servicio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para consultar los requisitos y consejos que implica viajar a cada país extranjero, así sabrás si hay vacunas obligatorias o recomendadas, además de una buena cantidad de información útil para proteger tu salud. Todo dependerá de tu viaje, igual que no es lo mismo viajar a Noruega que a Kenia, tampoco lo es hacer un viaje organizado a una zona urbana que uno por tu cuenta a un área selvática, por lo que cada detalle cuenta.

Cómo y dónde vacunarte antes de un viaje

Las vacunas de enfermedades no presentes en Europa no las encontrarás en tu centro de salud sino que tendrás que recurrir a uno de Vacunación Internacional. Para poder acudir tendrás que pedir cita previa, una vez allí estudiarán tu caso, los requerimientos de tu viaje, te programarán las vacunas necesarias y te darán toda la información que necesites para cuidar tu salud en tu país de destino.

Es muy importante que pidas cita previa cuanto antes, básicamente por dos motivos. Uno, porque la demora puede ser grande y la lista de espera puede ser larga, especialmente en verano y época de vacaciones. Y dos, porque las vacunas necesitan un determinado tiempo para hacer efecto y algunas pueden necesitar varias dosis, por lo que no servirían de nada si te las pones el día antes del viaje. No en todos los centros de Vacunación Internacional tienen la misma lista de espera, aquí puedes consultar tu centro de Vacunación Internacional más cercano.

Las vacunas que te pongas serán apuntadas en un Certificado Internacional de Vacunación, una libretita de cartulina amarilla que puede ser exigida por las autoridades junto a tu pasaporte en aquellos países donde haya vacunas obligatorias, como puede ser el caso de la Fiebre Amarilla, la Meningitis Meningocócica o la Poliomielitis.

Algunas vacunas pueden constar de más de una dosis.

Las vacunas más comunes

Algunas son obligatorias en algunos países y otras solo recomendables, pero conviene que tomes buena nota una vez que te hayan informado de los posibles riesgos sanitarios en tu país de destino.

Fiebre amarilla

Esta enfermedad vírica es de declaración internacional obligatoria y es exigida para entrar en muchos países, sobre todo en África y América del Sur. Se transmite a través de un mosquito infectado (Aedes Aegypti) y puede llegar a ser mortal. Lo bueno es que una única vacuna es efectiva y válida de por vida.

Meningitis Meningocócica

La vacuna de la Meningitis Meningocócica es exigida en particular por Arabia Saudí, en los años 2000 y 2001 hubo casos entre los peregrinos que acudían a la Meca, y por tanto es obligatoria una vacuna tetravalente (de tipos A, C, Y, W-135) si visitas la ciudad santa del Islam. En todo caso, es recomendable si viajas a países del cinturón Subsahariano.

Poliomielitis

Más comúnmente conocida como la Polio, esta enfermedad sigue siendo un problema real en muchos sitios. Algunos países te exigirán estar vacunado contra ella para poder pasar sus fronteras. Es recomendable si viajas a países como Pakistán, Nigeria, Afganistán, Guinea Ecuatorial, Siria, Iraq, Camerún, Etiopía, Somalia o Israel.

Rabia

La rabia es una enfermedad vírica transmitida por contacto directo mediante mordeduras, arañazos o secreciones, con determinados animales infectados, como por ejemplo perros, gatos, monos, murciélagos… Afecta al sistema nervioso y puede ser mortal. Su vacunación no es obligatoria pero sí altamente recomendable en según qué destinos.

Fiebre tifoidea

Una enfermedad bacteriana de distribución mundial, presente sobre todo en zonas de África, Centro y Sudamérica, Oriente Medio y Sudeste Asiático. Su vacunación no es obligatoria pero sí muy recomendable, así como mantener buenas medidas higiénicas con los alimentos y bebidas durante el viaje.

Hepatitis A

La vacuna de la Hepatitis A no es obligatoria pero sí altamente recomendable si se viaja a zonas endémicas. Su virus se transmite a través de bebidas y alimentos contaminados, pero también de persona a persona. Puede ser un problema real si viajas a destinos donde las condiciones sanitarias son bajas o insuficientes.

El Certificado Internacional de Vacunación recoge tu historial de vacunas. R. R.

Hepatitis B

Una enfermedad extendida por todo el mundo, pero con diferentes niveles de riesgo allá donde vayas. Se transmite por vía sexual o hemática (transfusiones, material hospitalario contaminado, tatuajes, piercing, etc). Es una amenaza real en los países menos desarrollados. Si eres menor de 40 es probable que ya cuentes con esta vacuna, revisa tu historial en tu centro de salud para cerciorarte, no es necesario acudir a Vacunación Internacional.

Tétanos

La mayoría de la población española está vacunada contra el tétanos, pero no se puede generalizar, por lo que es conveniente revisar nuestro historial. El problema surge cuando la bacteria Clostridium Tetani penetra en el organismo a través de heridas, erosiones en piel o a través de mucosas, por lo que además de estar vacunados es recomendable contar con un buen botiquín de viaje para que la limpieza y desinfección de las heridas sea minuciosa.

Cólera

El cólera se transmite a través de agua y alimentos infectados, es endémica en zonas de África y Sudeste Asiático, así como en Centroamérica y Sudamérica. Si se mantienen unas buenas medidas higiénicas y preventivas no es común su contagio, pero existe una vacuna recomendable para viajes de alta exposición, como es el caso de cooperantes, ONG y viajes de aventura.

Otras enfermedades que no tienen vacuna

Podríamos hablar de enfermedades comunes a las que se exponen los viajeros en numerosos destinos, como la diarrea del viajero o el estreñimiento del viajero, u otras transmitidas por mosquitos como son el Dengue, el Zika y el Chikungunya (mosquito Aedes Aegypti), para las que no te quedará otro remedio que la prevención para evitar picaduras.

Transmitida por el mosquito Anópheles, y sin vacuna en la actualidad, la Malaria o Paludismo es una enfermedad muy presente en zonas tropicales de África, Sudeste Asiático, Oceanía, Amazonas, América Central o India. Para evitarla tendrás que recurrir a la prevención de la picadura y a fármacos antipalúdicos con dosis profilácticas antes, durante y después del viaje. En tu centro de Vacunación Internacional te darán toda la información.