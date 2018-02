C's se descuelga y no habrá posicionamiento común del Parlamento de Andalucía sobre financiación

El primer desmarque en la búsqueda de un posicionamiento común del Parlamento de Andalucía sobre la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas no le ha llegado a Susana Díaz por el PP, como daban por hecho los socialistas, sino por sus socios de investidura. C's ha anunciado este martes, sin esperar a que por la tarde se reúna el grupo de trabajo creado para este pacto, que "no habrá posicionamiento común" de la institución.

En este sentido, su portavoz, Juan Marín, ha descartado que vayan a respaldar la propuesta que han suscrito PSOE, Podemos e IU y que se somete a votación después de que en la reunión de la pasada semana no hubiera un dictamen del presidente del grupo de trabajo, el diputado Pablo Venzal (PP), y la izquierda pusiera el suyo sobre la mesa como punto de partida, para enfado de la derecha.

C's ni siquiera va a presentar enmiendas sobre el texto porque consideran que "el PSOE ha hecho una propuesta que le han comprado Podemos e IU y que deja muchos puntos importantes fuera", de manera que no pueden respaldarlo. Por tanto, Juan Marín ha explicado que con esta situación sólo cabe que la mayoría absoluta que suman PSOE, Podemos e IU -a falta de saber qué hará el PP- les permita que su documento vaya a la comisión parlamentaria de Hacienda y Administración Pública en marzo, paso previo a su elevación a pleno, y entonces ellos volverán a presentar su propia propuesta.

Los socios de Susana Díaz, pues, abortan la intención de la presidenta de la Junta de Andalucía de contar con un posicionamiento común en vísperas del 28F, lo que C's atribuye a que el PSOE, Podemos e IU "han impuesto" un documento como punto de partida que no pueden compartir y que con ello han roto la dinámica del grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía en septiembre de 2017.

En este sentido, Juan Marín ha lamentado que "el PP, una vez más, no ha hecho su trabajo". En esta línea, ha recordado que, "en función del reglamento del Parlamento de Andalucía", el presidente del grupo de trabajo "pudo presentar un dictamen [síntesis de las conclusiones elevadas por cada una de las formaciones] para someterse a la consideración de todos los grupos y no lo ha hecho, sencillamente porque no le interesa la financiación porque Mariano Rajoy no quiere afrontar este debate".

Eso hizo que prosperara como alternativa el documento que suscribió el tripartito tras negociar sus respectivas conclusiones, pero que ni C's ni el PP aceptan como punto de partida para la comisión parlamentaria. "Nos podíamos haber ahorrado ocho meses de trabajo", ha criticado Juan Marín. De hecho, pese a que el PP no se ha pronunciado todavía, todo indica que seguirá el mismo camino que C's.

En cualquier caso, Juan Marín ha negado que esto vaya a influir en su pacto de investidura con el PSOE, "mientras sigan cumpliendo con lo firmado", como tampoco cree que les pase factura quedarse fuera de un acuerdo con el que Andalucía quería impulsar el debate sobre la reforma de un modelo que lleva cuatro años caducado. "No vamos a poner la calculadora electoral", ha aseverado un Juan Marín crecido por las encuestas de los últimos días que han disparado la intención de voto hacia los de Albert Rivera también en Andalucía.