Sociedad Civil Catalana prepara su puesta de largo en Madrid con Marta Sánchez de invitada

El líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, le ha mostrado el respaldo de su formación y le ha expresado su agradecimiento porque demuestra que "existe un tejido social coherente y comprometido con la pluralidad, la diversidad y la defensa de un marco común en Catalunya". También ha mostrado su "admiración" por una organización que defiende "cosas muy sensatas y coherentes que buscan el bien común", enfrentándose al "aparato todopoderoso del independentismo que ha intentado poner las instituciones al servicio de una parte de la sociedad".

De su lado, el portavoz de C's en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, ha destacado su "esfuerzo" para "empezar a coser" la sociedad en esta comunidad autónoma tras un proceso "que ha llevado a una situación muy complicada y de división". Tras dar las gracias a José Rosiñol por desplazarse a Sevilla y compartir sus inquietudes y proyectos, ha asegurado: "Desde Andalucía somos muy sensibles a lo que ha pasado en Catalunya porque una gran población de andaluces reside allí".

"Si todos remamos en el mismo sentido conseguiremos que la situación se vaya resolviendo poco a poco. Queda mucho trabajo por hacer y estaremos a disposición para ayudar en todo lo que puedan necesitar", ha enfatizado.

Con Podemos, sí; con IU, no

Con Podemos todavía no tenía fijada una cita, pese a que la había solicitado, si bien les gustaría poder hablar con ellos "si lo tienen a bien". Para precisar: "No sería más de media hora". Desde Podemos ha confirmado que su diputado Jesús Romero los va a recibir también este martes por la tarde. Mientras, desde IU, que también ha recibido la carta de Sociedad Civil Catalana, han apuntado que será imposible el encuentro por problemas de agenda de su líder, Antonio Maíllo. En cualquier caso, "las prioridades de IU en Andalucía no pasan por esta cuestión ahora mismo", según fuentes de esta organización.