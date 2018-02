Dos sepulturas vacías confirman las peores sospechas de la asociación Bebés Robados de Cádiz

Un féretro vacío y un ataúd que no aparece. Las sospechas de la asociación SOS Bebés Robados de Cádiz van tomando forma. Quizá la confirmación al pálpito que ha durado décadas en el corazón y la cabeza de los padres que nunca se creyeron lo que les contaron sobre las muertes de sus hijos.

Los trabajos de exhumación que se llevan a cabo en el Cementerio de San José de Cádiz para investigar 46 casos de bebés supuestamente robados ya están dando sus frutos. La asociación SOS Bebés Robados denuncia que está vacía una sepultura de un bebé dado por muerto, por lo que apuntan a que ese niño fue robado a su madre biológica.

Es el caso de un niño que ahora tendría 34 años, nacido en 1984 y que en el hospital donde su madre dio a luz se certificó una muerte que no se corresponde con lo que se ha encontrado en el cementerio. El cuerpo no aparece y es la confirmación a las sospechas de su madre, que denunció los hechos, pero el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz archivó el caso por falta de pruebas.

Chary Herrera asegura que este descubrimiento del féretro vacío "ha servido para demostrar lo que venimos diciendo desde hace años: que se han robado niños en Cádiz. Y eso que acabamos de empezar con las exhumaciones. Son dos de los diez primeros y en uno está el ataúd vacío y el otro ni siquiera se ha encontrado".

Ni descansar ni dormir

La madre del niño esperaba que en la exhumación apareciera el cuerpo para poder descansar y que su pesadilla finalizara, pero ha sido todo lo contrario. "La familia lo está pasando muy mal desde que vieron que no había nada en la caja. Los huesos se pueden deshacer con el paso de los años, pero siempre algo queda, pero en este los arqueólogos dicen que no hay nada. Los familiares esperaban encontrar a su hijo para descansar y ahora no pueden ni dormir".

En la asociación no son optimistas con lo que pueda acontecer a partir de ese momento porque consideran que "las autoridades no están por la labor de ayudarnos". Sea como fuera, como el caso de ese bebé no había prescrito, la familia ha entregado al juzgado un informe para reabrirlo.

El otro caso que denuncia SOS Bebés Robados de Cádiz sí ha prescrito y es el de un niño que supuestamente habría muerto en 1975, pero cuyo féretro no ha aparecido en el cementerio de San José después de las correspondientes excavaciones. La madre falleció a los pocos días del nacimiento.

Ahora los familiares de ambos piden que se puedan hacer pruebas de ADN para confirmar que los cuerpos no están en otras de las cajas de la misma sepultura, distintas a la que, según los libros de enterramiento, les fueron asignadas.

Los trabajos de exhumación comenzaron el 20 de octubre del año pasado y se han abierto diez sepulturas. Quedan muchas dudas en el aire y, tras estos primeros descubrimientos, puede salir a la luz un escándalo que permanecía enterrado en el subsuelo de Cádiz.