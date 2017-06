La nueva novela de Dan Brown tendrá la Catedral de Sevilla como escenario

"Cuando me dispuse a escribir una novela que mezclara lo antiguo y lo moderno, supe que sólo podía escoger un lugar para ambientarla", afirma el autor en el comunicado remitido por Planeta, la editorial encargada de traer al mercado el nuevo libro de Dan Brown, 'Origen'.

La nueva novela de Dan Brown, 'Origen', tendrá Sevilla como uno de sus escenarios principales

Y Sevilla estará en ese recorrido, en concreto la Catedral de Sevilla, que tendrá una especial presencia. Pero no sólo, porque Robert Langdom, el protagonista de libros como 'El Código Da Vinci' o 'Ángeles y Demonios' recorrerá Barcelona, Bilbao y Madrid también en sus nuevas aventuras en escenarios como el Monasterio de Montserrat, La Pedrera, el Museo Guggenheim o el Palacio Real.

Según destaca el autor en la nota enviada por la editorial, "'Origen' es una novela que celebra la riqueza de sus tradiciones e historia junto a su audaz e ilusionante visión de futuro". De hecho, la elección del lugar no ha sido aleatoria. Llega, como él mismo confiesa, de un amor antiguo: "España es el primer país que visité fuera de los Estados Unidos, tenía dieciséis años y estuve viviendo en Asturias con una familia maravillosa. Durante mi visita, me enamoré de la cultura, de la historia y, sobre todo, de la gente y su lengua. Después he regresado once veces a España (muchas más de las que he visitado ningún otro país) e incluso durante un año asistí a clases en la Universidad de Sevilla", explicó.