El alcalde de Zaragoza: "Si los hijos de las madres contra la droga hubieran tenido una guía, probablemente no hubieran fallecido"

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha salido al paso de las críticas recibidas por la guía sobre los efectos de las drogas que, en colaboración con entidades y profesionales sanitarios, ha elaborado el Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Ha asegurado que es "radicalmente falso que favorezca el consumo de drogas" y ha dejado claro que es un folleto "destinado a personas adultas, profesionales, trabajadores sociales, técnicos y educadores de calle conocedores de que es una información sensible que hay que saber tratar". Ha insistido en que "no está destinado al público joven", y ha acusado al portavoz del PP en el Consistorio zaragozano, Jorge Azcón, de ser él "quien lo difunde a todo el mundo".

Santisteve, no obstante, se ha mostrado favorable a que esta guía se enfoque en la reducción de riesgos: "He estado con muchas madres contra la droga, que sus hijos, si hubieran tenido estos recursos hace 20 años, probablemente no hubieran fallecido".

En este país, ha dicho el alcalde, "hay muy poca memoria: en mis 30 años de penalista asistí al fallecimiento de más de 10.000 jóvenes de la periferia de los barrios obreros de las grandes ciudades en los 90, que murieron por una ausencia de política informativa en materia de administración de este tipo de sustancias".

Ha recordado, en la misma línea, "que muchas entidades introdujeron mecanismos de intercambio de jeringuillas, y nosotros, en las prisiones, pedíamos que se les diera lejía a los presos para desinfectar sus jeringuillas".

"Se acuerdan de que se vendía heroína con estricnina y la gente se quedaba ciega; o heroína con ladrillo rallado que provocaba graves problemas de circulación. He visto sufrir a mucha gente inútilmente, en ocasiones porque no había unas políticas públicas que pensaran en la salud de los jóvenes. A costa de la salud de jóvenes desinformados unos aprensivos hacen negocio", ha dicho.

Para Santisteve, la cuestión es determinar dónde se pone el punto de mira y está convencido de que hay que situarlo "en la información y la prevención. Hay que apoyar a las entidades que apuestan por la reducción de riesgos".

Casco Histórico

La guía se ha elaborado para su utilización en el Casco Histórico zaragozano. De hecho, ha sido financiada con los presupuestos participativos de la Junta Municipal de este distrito y, como han recordado desde el Consistorio, todos los grupos que participan en esa junta eran conocedores y lo avalaron.

Santisteve ha apuntado que en el Casco se vivió intensamente el problema en los años 90 y, de ahí, han salido muchos recursos. Es un entorno, ha dicho, "muy experimentado en problemas de salud comunitaria".

Profesionales sanitarios que trabajan en el barrio "y expertos del tejido asociativo conocedores de este problema y de la cronificación del consumo de drogas han participado en la elaboración del folleto", ha señalado.

Para el PSOE es una torpeza que el PP “convierte en un debate radicalizado”

El PSOE ha pedido la retirada del folleto “porque ha fallado tanto en el contenido como en la difusión, y ha terminado por convertirse en una guía de consumo”. Denuncian “la torpeza de Zaragoza en Común, que el PP ha convertido en un debate radicalizado”.

La responsable de Derechos Sociales del PSOE municipal, Lola Campos, ha señalado que “un trabajo de estas características no se puede dirigir al público en general, sino que tiene que centrarse en la población de riesgo, en la que el folleto, bien trabajado, sí podría haber tenido algún efecto positivo, ya que el actual Plan Nacional de Drogas que ha aprobado el Gobierno Central con el consenso de las comunidades autónomas, hace especial hincapié en la necesidad de reducir los daños del consumidor”.

Además, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha traslado a su gabinete jurídico el folleto. La portavoz de los naranjas, Sara Fernández, ha asegurado que "la formación tiene dudas sobre si el contenido de dicha publicación trasciende de lo político, pero que antes de tomar ninguna determinación han decidido asesorarse jurídicamente".

Fernández también ha pedido al alcalde que reúna lo antes posible a la Junta de Portavoces "ante la gravedad de los hechos publicados en dicho folleto y ante el nuevo ridículo que ha hecho el equipo de gobierno equiparando en ese folleto las drogas con los medicamentos en un claro intento de normalizar el consumo de estas sustancias".