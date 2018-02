Oriol Cardona y Mireia Miró, campeones de España de Esquí de Montaña Individual

La Candanchú Ski Alp ha acogido este finde semana el Campeonato de España de Esquí de Montaña en modalidad Individual y por Federaciones Autonómicas. La cita se ha disputado en las espectaculares inmediaciones de la Estación de Esquí Candanchú, en el Pirineo Aragonés. Aunque la prueba se pudo disputar sin complicaciones, la organización tuvo que recurrir finalmente al recorrido de emergencia. La poca visibilidad y la caída constante de nieve fueron la tónica de la prueba, aunque en las partes más altas del recorrido se pudo competir con calidad.

En la carrera masculina, la nieve y el viento intenso tapaban el trazado constantemente, lo que supuso un esfuerzo extra para los primeros corredores que se veían obligados a abrir huella. Oriol Cardona se proclamó campeón en la Individual en una carrera que la que le tocó abrir traza si quería meterse en el bolsillo otro Campeonato de España Individual: “Hoy tocaba sufrir”. El catalán revalida en 2018 el título de campeón en la Individual, atesorando ya en esta edición del GP Rise Up Millet el título de campeón en Sprint y también el título de campeón en Cronoescalada y, consiguiendo así, el triplete en la edición de 2018 y postulándose como uno de los corredores en Esquí de Montaña más completos. Quien tampoco se ha bajado del podio en lo que llevamos de GP Rise Up Millet es el madrileño Antonio Alcalde, segundo en esta ocasión, por delante del también madrileño Noel Burgos. Estos dos corredores copan también los dos primeros puestos del podio sub 23 del Campeonato. El tercer promesa fue Iñigo Martinez de Albornoz.

En féminas, Mireia Miró tuvo el día hoy. Salió a ganar y así lo hizo: “He tenido muy buenas sensaciones en la carrera, estoy contenta de ver que la buena forma se acerca para la parte más importante de la temporada”. La catalana impuso con rotundidad con un tiempo de 1 hora y 38 segundos, sacándole más de 3 minutos a Nahia Quincoces, la segunda fémina en cruzar el arco de meta. La veterana Marta Riba, demuestra su buen estado de forma consiguiendo el bronce en el Campeonato.

En veteranos vencían Luis Alberto Hernando y Marta Riba, tercera en la general. El podio masculino lo completaban Luis Torres, de la Federación Cántabra, y el aragonés Ángel Prado, mientras que el femenino lo ha copado la también aragonesa Mónica Sáez.

En la modalidad junior se imponía Pau Coll, consiguiendo tres victorias en los tres campeonatos estatales disputados. Diego Lillo y Pablo Fernández copaban el podio junior. La joven aragonesa Claudia Valero sigue imparable, y triunfa con solvencia en la carrera junior por delante de Júlia Massagué, quien se recupera poco a poco de su lesión de tobillo y Paula Sellol.

En cadetes Ot Ferrer y María Costa eran los vencedores por delante de Diego de la Peña y Albert Pérez y Ares Torra y Núria Torra respectivamente.

El podio por Federaciones Autonómicas se resolvía con la victoria de la Federación Madrileña con 572 puntos. La Federación Vasca, Euskal Mendizale Federazioa, se lleva la plata con 462 puntos. El bronce es para la Federación Andaluza con 335 puntos.