Junqueras, al cumplir 100 días en prisión: "El mejor regalo que nos podéis hacer hoy es formar gobierno en Catalunya"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este sábado, en el que cumple 100 días encarcelado en la cárcel de Estremera, que "el mejor regalo" que se puede hacer a los presos independentistas es que se forme gobierno en Cataluña.

El mensaje puede interpretarse como un llamamiento a Carles Puigdemont y PDeCAT, con los que se negocia cómo sortear las prohibiciones del Tribunal Constitucional, y encaja en la línea de ERC que pide formar ya un gobierno "efectivo" que mantenga un papel simbólico para Puigdemont.

"100 días en Estremera. Gracias a todos por vuestro apoyo. Mantenemos viva la llama. El mejor regalo que nos podéis hacer hoy es formar gobierno, recuperarlo para avanzar nacional y socialmente. Gracias a todos por las cartas. ¡Os quiero!", ha publicado el exvicepresident de la Generalitat en su cuenta de Twitter.

Missatge de Junqueras:



"100 dies a Estremera. Gràcies a tots pel vostre suport. Mantenim viva la flama. El millor regal que ens podeu fer avui és fer Govern, recuperar-lo per avançar nacionalment i socialment. Gràcies a tots per les cartes. Us estimo!"