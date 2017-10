Nicola Sturgeon no ha tuiteado que rechace la independencia de Catalunya (aunque lo hayas leído)

La ministra principal de Escocia no ha tuiteado nada sobre Catalunya. A pesar de que desde las redes se ha difundido que Nicola Sturgeon ha asegurado que no reconoce una Catalunya independiente (algo que han dado por cierto algunos medios), no es cierto. El tuit es este:

To be clear, Scotland does not recognise the Republic of #Catalunya. The Spanish constitution must be respected. #Catalonia