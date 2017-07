La Guardia Civil acude al Teatre Nacional de Catalunya por el acto de JxSí sobre el referéndum

Agentes de la Guardia Civil han acudido este jueves por la mañana al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) para requerir documentación relacionada con el acto que la semana pasada dieron en el teatro Junts pel Sí y el Govern para presentar el referéndum de independencia anunciado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre.

En concreto, han explicado fuentes del TNC, dos agentes no uniformados han acudido sobre las 10 de la mañana al teatro con un requerimiento judicial que da cinco días al TNC para presentar la documentación relativa al acto de JxSí. "No han estado ni cinco minutos", han indicado las mismas fuentes. El expediente que ha pedido el juzgado es el documento por el que JxSí y el TNC formalizaron el alquiler de la sala grande del teatro.

El alquiler de espacios del teatro para eventos de empresas y de particulares es una de las vías del TNC para obtener ingresos extra, y a lo largo del año se firman unos setenta contratos de alquiler de salas como el que se hizo con JxSí. Según han explicado desde JxSí, fue el grupo parlamentario el que pagó 17.600 euros por el acto en el TNC. Los independentistas han desvinculado al Govern de cualquier papel en la organización del evento.

La orden que los agentes han llevado al TNC proviene del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, sobre el que recayó la investigación de presuntas ilegalidades del Govern en el llamado caso Santi Vidal, y que pilota las pesquisas sobre los preparativos del referéndum. En el marco de esta causa la Guardia Civil ya interrogó a funcionarios y a trabajadores de empresas a finales de junio.

La entrada de la Guardia Civil en el TNC se ha conocido después de que el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, la denunciara en Twitter. "Delirante! #SOSdemocracia", ha criticado Turull, que ha comparecido pocos minutos después en el Parlament junto a la portavoz de JxSí, Marta Rovira, y el diputado Lluís Llach.

El cantautor ha sido el más contundente a la hora de condenar la actuación policial. "Estos hechos me devuelven a los tiempos del tardofranquismo con algunas diferencias. En aquellos tiempos los cuerpos represivos tenían el coraje de dirigirse a los protagonistas y no a los intermediarios", ha aseverado Llach.

Por su lado, Rovira ha calificado la entrada de la Guardia Civil en el TNC de "ataque a los derechos fundamentales", y ha pedido irónicamente al cuerpo "tomar nota", ya que en los próximos días JxSí hará más actos "como el del TNC por todo el territorio" para explicar el referéndum. Turull ha zanjado: "Fue un acto político y está todo pagado. La mejor respuesta es un tsunami democrático que vaya a votar ir 'sí' o 'no' el 1-O".

El acto celebrado en el TNC, llamado 'Garanties.cat', se anunció como un evento en el que el Govern detallaría aspectos como el censo o las urnas para el referéndum, pero terminó siendo un mitin de JxSí. Ni Puigdemont ni Junqueras dieron nueva información y tampoco se firmó documento oficial alguno. El president de la Generalitat y su vicepresident, así como los portavoces de JxSí, se limitaron a reafirmar políticamente su compromiso con el 1-O y a volver a explicar la ley del referéndum presentada unas horas antes en el Parlament.

El grupo parlamentario de JxSí –no el Govern– fue el organizador y el encargado de formalizar los acuerdos para alquilar la sala del TNC para el evento sobre el que la Guardia Civil ha requerido documentación. En el acto, además, se presentó 'garanties.cat', una web también propiedad de JxSí para explicar los pasos del Ejecutivo hacia el referéndum. Sin embargo, la web no cuenta con ningún sello oficial de la Generalitat.

La reacción del resto de grupos parlamentarios no se ha hecho esperar. El más duro ha sido el líder del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, que ha censurado la vinculación con el tardofranquismo que Lluís Llach ha realizado. "Lluís Llach estaba más cómodo durante el franquismo haciéndose haciéndose la víctima", ha afirmado Albiol, que ha considerado "absolutamente normal" la intervención de la Guardia Civil contra "quien prepara un golpe de estado".

El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, se ha referido en Twitter a la actuación de la Guardia Civil pero en términos opuestos a los de Albiol. "La muestra más clara de que el PP no tiene ninguna propuesta para Catalunya y que pensando que ganan, pierden, es que solo les quedan los juzgados", ha afirmado.

