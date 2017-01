La rua dels "Reis Manters" demana un 2017 sense racisme institucional i sense CIE

"Per què els reis blancs sempre van pintats de negre? Nosaltres ho farem a l'inrevés!", comenta Aziz Faye , un dels portaveus del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, en una de les assemblees que el col·lectiu realitza religiosament cada setmana. El que en un primer moment sembla una broma es torna, dies després, en la primera acció de l'any del sindicat. Els " Reis Manters" -com s'han autodenominat- s'han fet aquest dijous a la tarda amb la Rambla de Barcelona.

"Ja arriben els manters, caminet de la Rambla", canten una desena de nens mentre 3 venedors ambulants, Reis Mags per a l'ocasió gràcies a unes disfresses casolanes, pugen fins als seus improvisats trons: tres cadires al costat de Canaletes. Els manters, dos d'ells portaveus del col·lectiu, reparteixen caramels entre somriures.

No passa desapercebuda la peculiar protesta davant d'una Rambla atapeïda: els turistes, atònits, passegen amunt i avall -i els paquets de regal, també amunt i avall, de la seva mà, i de la dels locals-. Mentrestant, desenes de mantes esteses a terra en els voltants de la font de Canaletes, i altres tantes esteses per tot el perímetre de la plaça de Catalunya. Tots els venedors segueixen amb afany l'acció. "Ho fem pels companys", expressa un dels manters disfressats, l'únic que conservava la cara sense pintura.

A més dels turistes, alguns activistes i membres de la CUP de Barcelona presencien l'acció, que conclou amb la lectura d'un manifest, una història revisada de la llegenda dels Mags d'Orient. "Hem rebut les vostres cartes, però a la frontera de Melilla no ens han deixat entrar: hi havia ganivets afilats", relata Aziz Faye , que llegeix la carta, plena de referents a la llei d'immigració i als Centres d'Internament per a Estrangers (CIE). Dins el teatret preparat pels venedors, els dos reis blancs acaben detinguts després d'aquesta lectura per "usurpar" la identitat de dos europeus.

Una desena de policies han seguit de prop la progressió de la concentració -sense intervenir- dels manters, que s'ha convertit en una rua fins a la Boqueria fins a passades les cinc de la tarda . Uns metres més enllà de Canaletes, la policia sí dissolia als venedors.

"Són bons dies per a la venda, tot i que escapolir-se de la Guàrdia Urbana és pràcticament impossible en el centre de la ciutat", comentava un dels manters poc abans que la marxa arrenqués. Aquest dijous és especialment difícil escapolir-se: Un dispositiu especial per a la cavalcada cobreix de groc fluorescent al centre de Barcelona.

La situació d'avui és més crua, però no dista gaire de la rutina dels venedors, segons fonts del col·lectiu. Els manters es troben immersos en la segona campanya més important de l'any: el Nadal.

El record d'un estiu mogut -s'han produït diferents batudes i detencions - encara pesa. I l'ambient a la ciutat segueix sent estrany: els manters denuncien des de fa setmanes l'increment de la pressió policial al nucli principal de venda quan arriba el fred, la Rambla i la plaça de Catalunya. Volen que canviï la situació: "Des d'avui aquest ja no és només un espai per córrer davant la policia, és un espai lúdic. Els venedors s'ho han apropiat", tanquen.