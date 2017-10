El Festival Internacional de Cine Social refuerza su carácter educativo y solidario

Solo faltan dos semanas para que regrese a Castilla-La Mancha uno de los festivales cinematográficos más comprometidos con las causas sociales. La XIV Edición del Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (FECISO) se iniciará de nuevo en Toledo el 19 de octubre y se cerrará el domingo día 29 con la entrega de premios. Después continuará en la localidad toledana de Torrijos para viajar otra vez a Cuenca. El objetivo este año es reforzar su itinerancia para que llegue al mayor número posible de personas y, según la organización, ya hay más localidades que quieren acogerlo.

En esta edición, el Festival mantiene sus secciones habituales, si bien se dará mayor importancia a su carácter solidario, así como a las secciones paralelas, que estarán presentes en más espacios. El certamen ya forma parte del Programa AFTER de la Unión Europea y tiene el apoyo de SodePaz, pero en esta ocasión se potenciará el carácter educativo con el apoyo del Centro Regional de Formación del Profesorado.

Siguiendo con la estela de año anteriores, se realizarán varios estrenos y se cerrará con ya clásica sesión de cine con banda sonora en directo. Respecto de los cortometrajes y documentales, de los que se han recibido casi un millar de trabajos, el objetivo es que se muevan por diversos espacios, acercándolos a los espectadores.

En un avance de la programación a la que ha tenido acceso eldiarioclm.es, la organización confirma que la Sección de Cortometrajes se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre a las 19.30 horas en el Círculo de Arte. Entre los mismos se encuentran ‘Marlon’, de Jessica Palaud (Francia); ‘Orangihayang ohoo’, de Hyun-Mook Hymm (Corea del Sur); ‘Take the reins', de Emma Barett, (Estados Unidos); ‘Take me to the land of jihad’, de Philip Detmer (Alemania); ‘Motxilaren umea’, de Koldo Zelestino (España); ‘17 años juntos’, de Javier Fesser (España); o ‘Passengers’, de Simon Portus (Australia).

Talleres de cine y largometrajes

Por su parte, entre los talleres de cine destaca el que dirigirá Eduardo Cardoso, dos veces nominado al Premio Goya, el 19 de octubre a las 18.00 horas en la Sala Thalía bajo el nombre ‘¿Quieres aprender cine?’. Y por su parte, algunas de las acciones solidarias están relacionadas con la condena de la mutilación genital de las niñas de África, la denuncia de la precariedad y siniestralidad laboral, o con la defensa del pueblo saharaui.

Los largometrajes se proyectarán del 21 al 28 de octubre en diferentes espacios y a precios muy reducidos. Entre los mismos se encuentran ‘La vida de Calabacín', de Claude Barras (Suiza); ‘The square’, de Ruben Östlund (Suecia - Palma de Oro en Cannes); ‘El otro lado de la esperanza’, de AKi Kaurismaki (Finlandia - Oso de Plata en Berlín); o ‘Estados unidos del amor’, de Tomasz Wasilowski (Polonia - Premio del Festival de Cine Europeo y Festival de Berlín 2016). También se proyectará ‘Gurumbé’, de Miguel A. Rosales, acompañada con la guitarra flamenca de la peña ‘El Quejío’.

Finalmente, los documentales seleccionados para el FECISO son ‘Esperanza’, de Álvaro Longoria; ‘Skeikima’, de Raquel Larrosa; ‘Poesía en ruinas’, de Joshué Guerrero; ‘Boxgirls’, de Jaime Murciego; ‘Anormal’, de Luís Galán; y ‘Refugiados’, de Antonio López, todos ellos españoles.