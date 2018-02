La promotora de la macrogranja porcina de Almendros elimina el horno incinerador del proyecto

La empresa Integraciones Porcinas de Almendros ha organizado una charla informativa en la localidad de Almendros (Cuenca), a la que han acudido un centenar de vecinos, para informar sobre la intención de la empresa de instalar una granja de cerdos en el municipio, “que supondrá una gran oportunidad de futuro para Almendros con la creación de 14 puestos de trabajo directos y la generación de una actividad económica que crecerá en torno a esta instalación y que repercutirá positivamente en la zona”, señala la empresa.

Según los promotores del proyecto, los vecinos de Almendros tendrán proridad a la hora de acceder a los puestos de trabajo. Además, en relación con el “temor” que existe en torno a la aplicación de los purines, durante la charla se ha dado a conocer el sistema de aplicación de purines que anula la posibilidad de que generen olores, "además se echarán en tierras que están más alejadas de los 1.000 metros de distancia del casco urbano que exige la normativa".

Por lo que respecta a la balsa donde se almacena el purín, la empresa promotora ha informado que su construcción contará con las técnicas “más novedosas” y medidas de control que garantizan que no haya ningún tipo de filtración. Según la empresa, la construcción de la granja supondrá también un beneficio para los agricultores de la zona, “que tendrán prioridad a la hora de vender sus productos a la empresa de piensos que se construirá en Montalbo y que abastecerá a la granja para la alimentación de los cerdos”.

La empresa promotora se ha comprometido públicamente y por escrito a una serie de cuestiones para que la población “esté tranquila” y sepa que ellos son los primeros interesados en que la granja no suponga ningún problema para Almendros. Entre los compromisos adquiridos por la empresa se encuentra la decisión, que ya se ha registrado a través de un escrito en el Ayuntamiento, de eliminar la instalación del horno incinerador que inicialmente se había previsto construir junto a la granja de madres, que se va ubicar a cuatro kilómetros del núcleo urbano de Almendros. “Este horno incinerador se va a sustituir por otro sistema homologado de gestión”.

La empresa promotora, ICPOR, solicita al Ayuntamiento que tanto la eliminación del horno incinerador como los compromisos de aplicación de purines se incluyan en la Licencia de Actividad cuando sea emitida por el Consistorio con el fin de que ambos puntos sean de “obligado cumplimiento tanto para ICPOR como para cualquier otro futuro titular de la actividad”. La empresa recuerda que el proyecto de explotación de granja porcina cumple con toda la normativa aplicable y ha sido sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Además, la empresa promotora ha anunciado que realizará una auditoría ambiental cuando se cumpla un año del inicio de la actividad, cuyos resultados estarán a disposición de los vecinos de Almendros que lo soliciten.

“La charla que ha dado el promotor ha puesto a más gente en contra del proyecto”

La Asociación en Defensa de la Economía Responsable en Almendros, movimiento constituido por más 250 vecinos de esta localidad conquense contra la instalación de esta macrogranja en el municipio, asegura que su postura en relación con este proyecto no ha cambiando y que siguen en contra de su instalación.

“Preguntamos al promotor si aún estando el 80% del pueblo en contra de su instalación si iba a seguir adelante con el proyecto y dijo que sí, que no le importaba nada la opinión del pueblo”, explica Issac Heras, vocal de la Asociación.Eso sí, celebran que no se vaya instalar la incineradora aunque no saben si la empresa la puede quitar.

Desde la Asociación aseguran que están “más enfadados que antes” después de la charla del promotor y que incluso se han recogido más firmas de vecinos en contra del proyecto. Por el momento llevamos 267 firmas de vecinos, gente del pueblo empadronada o que tiene aquí sus casas para evitar la instalación de esta macrogranja en la localidad.

FOTO: Plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón

Reunión informativa de la Plataforma contra la macrogranja de La Solana

Además, este fin de semana ha tenido lugar en el hogar del jubilado de la Solana (Albacete) una reunión informativa organizada por el movimiento vecinal de Pozuelo y Argamasón contra la macrogranja del grupo Cefusa-El Pozo a la que asistieron personas de diferentes municipios colindantes: vecinos de La Solana, Casas de Cañete, Argamasón, Pozuelo, San Pedro y Balazote.

"La preocupación va aumentando conforme los vecinos van conociendo más datos sobre el proyecto. La cercanía de las naves a núcleos de población, los olores, las moscas y sobre todo la contaminación de las aguas por el esparcimiento de purines en terrenos declarados de especial protección contra nitratos son algunos de los perjuicios que más preocupan, ya que Pozuelo se abastece de aguas subterráneas", explica la Plataforma.

Uno de los vecinos y miembro de la plataforma explicó varios puntos del proyecto presentado por Cefusa-El Pozo para después dar paso al testimonio de la alcaldesa de Balsa de Ves, que explicó que desde que se instaló la macrogranja en 2006 ha visto descender su población en un 40%.

En la charla también ha participado un ingeniero representante de la Plataforma Stop CLM Macrogranjas que ha valorado el impacto medioambiental que producen este tipo de industrias cárnicas de grandes dimensiones.